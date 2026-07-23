सादगी की मिसाल सपा के वरिष्ठ विधायक आलम बदी का इंतकाल, साइकिल-स्कूटर से जाते थे विधानसभा
6 बार के विधायक आलम बदी ने पैतृक गांव में 90 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 9:05 AM IST
लखनऊ/आजमगढ़: उत्तर प्रदेश की राजनीति में सादगी, ईमानदारी और जनसेवा का प्रतीक, बेदाग अध्याय बुधवार को हमेशा के लिए ख़ामोश हो गया. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता, निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र (आजमगढ़) से लगातार 6 बार के विधायक आलम बदी का अपने पैतृक गांव आजमगढ़ में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया.
निधन की खबर आते ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई. आज उन्हें एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में याद किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन सादगी, ईमानदारी और जनसेवा के सिद्धांतों पर बिताई.
आलम बदी पिछले एक महीने से अधिक समय से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उपचाराधीन थे. स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद कुछ दिन पहले डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी थी. परिजन भी उनके स्वस्थ होने को लेकर संतुष्ट थे, लेकिन आज अचानक उनका निधन हो गया.
दिवंगत के पुत्र सिराज आलम ने ईटीवी भारत से बताया कि इस समय परिवार के सभी सदस्य लखनऊ में मौजूद हैं. उनके आजमगढ़ पहुंचने के बाद नमाज-ए-जनाजा और सुपुर्द-ए-खाक का समय घोषित किया जाएगा. फिलहाल अभी नमाज-ए-जनाजा से संबंधित कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.
आलम बदी उन नेताओं में गिने जाते थे, जिन्होंने सत्ता और पद मिलने के बावजूद कभी सादगी का दामन नहीं छोड़ा. वह अक्सर स्कूटर या साइकिल से उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचते थे. जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने एक निजी कार अवश्य खरीदी, लेकिन वह भी बेहद साधारण थी.
वह कभी सरकारी तामझाम या बड़े काफिलों के पक्षधर नहीं रहे. उनका रहन-सहन भी उनके व्यक्तित्व का परिचायक था. नील से रंगा सफेद कुर्ता-पायजामा, टोपी, सादी सदरी और कभी जूते तो कभी चप्पल उनकी पहचान थी. उनके व्यक्तित्व में न दिखावा था और न ही राजनीतिक 'शान-ओ-शौकत.
आलम बदी का चुनाव प्रचार भी अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग होता था. वह न बड़े-बड़े बैनर लगवाते थे, न झंडों की भरमार करते थे और न ही विज्ञापनों पर अनावश्यक खर्च करते थे. वह स्वयं गांवों, मोहल्लों और बाजारों में जाकर लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और सीधे वोट मांगते थे. यही कारण था कि निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन पर लगातार विश्वास जताते हुए छह बार उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना.
पेशे से आलम बदी एक इंजीनियर थे. यही वजह थी कि अपने क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों पर उनकी गहरी नजर रहती थी. वह अक्सर मौके पर पहुंचकर विकास कार्यों का निरीक्षण करते और यदि कहीं गुणवत्ता में कमी या अनियमितता देखते तो संबंधित अधिकारियों से कड़ी जवाबदेही तय करते थे. जनहित के मामलों में वह किसी प्रकार की समझौता नीति के पक्षधर नहीं थे.
उनके करीबी सहयोगी जैद अहमद फारूकी के अनुसार, आलम बदी की ईमानदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए उनके शपथपत्र में, उनके बैंक खाते में बहुत कम राशि दर्ज थी. उन्होंने कभी राजनीति को धन अर्जित करने का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि पूरी जिंदगी जनसेवा को ही अपना उद्देश्य बनाए रखा.
जैद अहमद फारूकी ने एक महत्वपूर्ण घटना का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, वर्ष 1996 में पहली बार विधायक चुने जाने के बाद आलम बदी ने उर्दू भाषा में शपथ लेने का निर्णय किया, लेकिन उस समय विधानसभा में उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली. विधानसभा के अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी थे.
आलम बदी ने इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से भी मुलाकात की, लेकिन उन्हें बताया गया कि विधानसभा के भीतर शपथ दिलाने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है. आलम बदी का कहना था कि उन्हें हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह उर्दू में शपथ लेने का अपना संवैधानिक अधिकार चाहते थे. उन्होंने लगभग दो वर्षों तक शपथ नहीं ली और अंततः विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए हिंदी में शपथ लेनी पड़ी.
आलम बदी का जन्म 16 सितंबर 1936 को जनपद आजमगढ़ के ग्राम नवल में हुआ था. वे मूल रूप से बिंदवल, जयराजपुर (बिलरियागंज) आजमगढ़ के निवासी थे, जबकि शहर के माताबगंज स्थित अपने आवास पर परिवार के साथ रहते थे. मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने गोरखपुर सिंचाई विभाग में नौकरी भी की, लेकिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रेरित होकर समाजसेवा और राजनीति का रास्ता चुना और समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए.
1989 से निजामाबाद की राजनीति में एक मजबूत जननेता के रूप में उभरे. वर्ष 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में विधायक निर्वाचित हुए. साल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मंत्री पद स्वीकार नहीं किया कि वे अपने क्षेत्र की जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करना चाहते हैं. उनकी इसी सोच ने उन्हें आम नेताओं से अलग पहचान दिलाई. बाद के वर्षों में भी जनता ने उन पर अपना विश्वास बनाए रखा. विधानसभा में वह विभिन्न समितियों, विशेष रूप से प्राक्कलन समिति, के सदस्य भी रहे.
आलम बदी का निधन केवल समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी क्षति है. उन्होंने अपने पूरे जीवन में यह सिद्ध किया कि जनसेवा, सादगी, ईमानदारी और मजबूत चरित्र ही किसी राजनेता की वास्तविक पहचान होती है. उनके निधन से एक ऐसा जननेता इस दुनिया से विदा हो गया, जिसकी मिसाल आज की राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है. उनके समर्थक, कार्यकर्ता और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी उनकी शालीनता, सादगी और सिद्धांतनिष्ठा को हमेशा सम्मान के साथ याद करेंगे.
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