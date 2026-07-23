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सादगी की मिसाल सपा के वरिष्ठ विधायक आलम बदी का इंतकाल, साइकिल-स्कूटर से जाते थे विधानसभा

लखनऊ/आजमगढ़: उत्तर प्रदेश की राजनीति में सादगी, ईमानदारी और जनसेवा का प्रतीक, बेदाग अध्याय बुधवार को हमेशा के लिए ख़ामोश हो गया. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता, निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र (आजमगढ़) से लगातार 6 बार के विधायक आलम बदी का अपने पैतृक गांव आजमगढ़ में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया.

निधन की खबर आते ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई. आज उन्हें एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में याद किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन सादगी, ईमानदारी और जनसेवा के सिद्धांतों पर बिताई.

आलम बदी पिछले एक महीने से अधिक समय से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उपचाराधीन थे. स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद कुछ दिन पहले डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी थी. परिजन भी उनके स्वस्थ होने को लेकर संतुष्ट थे, लेकिन आज अचानक उनका निधन हो गया.



दिवंगत के पुत्र सिराज आलम ने ईटीवी भारत से बताया कि इस समय परिवार के सभी सदस्य लखनऊ में मौजूद हैं. उनके आजमगढ़ पहुंचने के बाद नमाज-ए-जनाजा और सुपुर्द-ए-खाक का समय घोषित किया जाएगा. फिलहाल अभी नमाज-ए-जनाजा से संबंधित कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.



आलम बदी उन नेताओं में गिने जाते थे, जिन्होंने सत्ता और पद मिलने के बावजूद कभी सादगी का दामन नहीं छोड़ा. वह अक्सर स्कूटर या साइकिल से उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचते थे. जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने एक निजी कार अवश्य खरीदी, लेकिन वह भी बेहद साधारण थी.

वह कभी सरकारी तामझाम या बड़े काफिलों के पक्षधर नहीं रहे. उनका रहन-सहन भी उनके व्यक्तित्व का परिचायक था. नील से रंगा सफेद कुर्ता-पायजामा, टोपी, सादी सदरी और कभी जूते तो कभी चप्पल उनकी पहचान थी. उनके व्यक्तित्व में न दिखावा था और न ही राजनीतिक 'शान-ओ-शौकत.



आलम बदी का चुनाव प्रचार भी अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग होता था. वह न बड़े-बड़े बैनर लगवाते थे, न झंडों की भरमार करते थे और न ही विज्ञापनों पर अनावश्यक खर्च करते थे. वह स्वयं गांवों, मोहल्लों और बाजारों में जाकर लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और सीधे वोट मांगते थे. यही कारण था कि निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन पर लगातार विश्वास जताते हुए छह बार उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना.



पेशे से आलम बदी एक इंजीनियर थे. यही वजह थी कि अपने क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों पर उनकी गहरी नजर रहती थी. वह अक्सर मौके पर पहुंचकर विकास कार्यों का निरीक्षण करते और यदि कहीं गुणवत्ता में कमी या अनियमितता देखते तो संबंधित अधिकारियों से कड़ी जवाबदेही तय करते थे. जनहित के मामलों में वह किसी प्रकार की समझौता नीति के पक्षधर नहीं थे.



उनके करीबी सहयोगी जैद अहमद फारूकी के अनुसार, आलम बदी की ईमानदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए उनके शपथपत्र में, उनके बैंक खाते में बहुत कम राशि दर्ज थी. उन्होंने कभी राजनीति को धन अर्जित करने का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि पूरी जिंदगी जनसेवा को ही अपना उद्देश्य बनाए रखा.