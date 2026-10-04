2027 विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव बोले- "इंडिया गठबंधन रहेगा, मिलकर चुनाव लड़ेगा"
समाजवादी पार्टी की जिला मासिक बैठक में सपा के वरिष्ठ नेता हुए शामिल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 7:49 PM IST
इटावा : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है. इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में बड़ा राजनीतिक दावा किया है. जिला पंचायत सभागार में समाजवादी पार्टी की जिला मासिक बैठक में शामिल होने पहुंचे शिवपाल यादव ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की.
शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि वर्ष 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार जनता बनाएगी. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन रहेगा, मिलकर चुनाव लड़ेगा.
उन्होंने बताया कि गठबंधन को और मजबूत बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर बातचीत जारी है. इटावा में आयोजित इस बैठक के दौरान संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई. विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दे रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज को लेकर जनता में नाराजगी है और लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं. उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष उनके खिलाफ हो गया है उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिये था. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन है.
उन्होंने कहा कि गठबंधन में बातचीत तो हमारे और राष्ट्रीय उनके राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा. फिर यह कांग्रेस पार्टी का फैसला है, उन्हीं से पूछिये. उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन रहेगा, मिलकर चुनाव लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा.
उन्होंने कहा कि वह लोग अपनी नीतियों के अनुसार चलेंगे, हम लोग अपनी नीतियों के अनुसार चलेंगे. उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन है और रहेगा.
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