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2027 विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव बोले- "इंडिया गठबंधन रहेगा, मिलकर चुनाव लड़ेगा"

शिवपाल यादव का बयान ( Photo credit: ETV Bharat )

इटावा : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है. इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में बड़ा राजनीतिक दावा किया है. जिला पंचायत सभागार में समाजवादी पार्टी की जिला मासिक बैठक में शामिल होने पहुंचे शिवपाल यादव ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की.