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'पार्टी मूल विचारधारा से भटक गई..' RJD से अलग हुए पूर्व मंत्री अर्जुन राय, दिया इस्तीफा

आरजेडी के वरिष्ठ और पूर्व मंत्री अर्जुन राय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी अपने विचारधारा से भटक गई..पढ़ें-

RJD से अलग हुए पूर्व मंत्री अर्जुन राय
RJD से अलग हुए पूर्व मंत्री अर्जुन राय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 26, 2026 at 7:15 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. राजद के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है. रविवार को मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वह सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे.

मूल विचारधारा से भटक गई आरजेडी : अर्जुन राय ने कहा कि राजद अब अपने मूल सिद्धांतों और लालू प्रसाद यादव की नीतियों से भटक गया है. उनका आरोप था कि पार्टी का वर्तमान नेतृत्व पहले जैसी विचारधारा पर नहीं चल रहा है. इसी वजह से उन्होंने राजद छोड़ने का निर्णय लिया है.

RJD से अलग हुए पूर्व मंत्री अर्जुन राय, दिया इस्तीफा (ETV Bharat)

''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्र सरकार की नीतियों और बिहार भाजपा के प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली से प्रभावित होकर हमने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया है. देश और बिहार के विकास को प्राथमिकता देते हुए वह नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं.''- अर्जुन राय, पूर्व मंत्री व वरिष्ठ आरजेडी नेता

सरकार जनहित के ले रही फैसले : अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अर्जुन राय ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया. साथ ही बिहार में प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार जनहित में लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है.

बीजेपी में शामिल होंगे अर्जुन राय : अर्जुन राय के राजद छोड़कर भाजपा में शामिल होने के फैसले को बिहार की राजनीति में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर बिहार, खासकर सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में इसका चुनावी असर देखने को मिल सकता है.

पूर्व मंत्री रह चुके हैं अर्जुन राय : अर्जुन राय बिहार की राजनीति के एक वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बिहार विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति से की थी. राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख चेहरों में शामिल रहकर वे मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा से विधायक बने और बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाई थी.

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