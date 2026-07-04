ETV Bharat / state

बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मिली बड़ी सौगात, 446 सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर चिकित्सकों की नियुक्ति

पटना: बिहार सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 446 सीनियर रेजिडेंट एवं ट्यूटर चिकित्सकों की नियुक्ति और पदस्थापन का आदेश जारी किया है. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की अनुशंसा के आधार पर इन चिकित्सकों की नियुक्ति बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली के तहत तीन वर्ष की टेन्योर अवधि के लिए की गई है.

अस्पतालों में बढ़ेगी विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता: स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को समय पर बेहतर उपचार मिल सकेगा. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार नवनियुक्त चिकित्सकों की तैनाती राज्य के प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में की गई है.

प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में नियुक्ती: इनमें पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भागलपुर, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया और भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी प्रमुख रूप से शामिल हैं.

बढ़ेगा स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा: इसके अतिरिक्त सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पूर्णिया, बेतिया और छपरा के साथ-साथ श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है. विभाग का कहना है कि इन नियुक्तियों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा और मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर कम रुख करना पड़ेगा.

इन विशेषज्ञताओं वाले डॉक्टरों की बहाली: नियुक्त किए गए चिकित्सकों में एनेस्थीसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटिस्ट्री, प्रसूति एवं स्त्री रोग, नेत्र रोग, अस्थि रोग, पीएमआर समेत कई महत्वपूर्ण विशेषज्ञताओं के डॉक्टर शामिल हैं. इनकी तैनाती से न केवल मरीजों को विशेषज्ञ उपचार मिलेगा, बल्कि मेडिकल विद्यार्थियों के प्रशिक्षण और शिक्षण व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ संस्थानों की कार्यक्षमता बढ़ने की भी उम्मीद है.

दिव्यांग चिकित्सकों के हितों का खास खयाल: स्वास्थ्य विभाग ने पदस्थापन प्रक्रिया में पारदर्शिता को प्राथमिकता देने का दावा किया है. विभाग के अनुसार सभी चिकित्सकों से पहले उनकी पसंद और प्राथमिकताएं प्राप्त की गई थीं. इसके बाद प्रशासनिक आवश्यकता, जनहित और उपलब्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए पदस्थापना की गई. दिव्यांग चिकित्सकों के हितों का विशेष ख्याल रखते हुए यथासंभव उन्हें उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में तैनात करने का प्रयास किया गया है.

लोगों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने सभी नवनियुक्त चिकित्सकों को बधाई देते हुए जल्द से जल्द योगदान देने और अपने दायित्वों का निर्वहन शुरू करने की अपील की. मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने से राज्य के लोगों को अपने ही जिले और क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी.