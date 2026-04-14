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मन की उलझनों का घर बैठे बिना झिझक समाधान! 'टेली मानस' से मिल रही मदद, जानिये क्या कहते हैं विशेषज्ञ

वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉ. रविंद्र यादव ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दी जानकारी

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 11:03 PM IST

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वाराणसी : आज दौड़ भाग वाली जिंदगी में मानसिक तनाव अब हर उम्र के लोगों को परेशान कर रहा है. मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर और बड़ी चुनौती बनकर उभरता हुआ देखा जा रहा है. इससे लोगों को बीमारियों के साथ-साथ मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. इसको लेकर भारत सरकार की राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है. 'टेली मानस' आम लोगों के लिये एक भरोसेमंद और सुलभ मंच बनकर सामने आई है. इसके माध्यम से लोग बिना झिझक और गोपनीय तरीके से घर बैठे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं.

वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉ. रविंद्र यादव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

''टेली मानस' की शुरुआत की' : पंडित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल के वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉ. रविंद्र यादव ने कहा कि वह लोगों को बताना चाहते हैं कि एंजाइटी में योगा करिये. इसके अलावा वह काउंसिलिंग करके ठीक करते हैं. लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहते. इस वजह से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के साथ मिलकर 'टेली मानस' की शुरुआत की है.

'घर बैठकर इलाज करा सकते हैं मरीज' : उन्होंने बताया कि यह सेवा निशुल्क है. मरीज मोबाइल के जरिए ही घर बैठकर इलाज करा सकते हैं. इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ ही रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और अलग-अलग सेगमेंट में आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग सुविधा देते हैं. यह अलग-अलग स्लॉट में उपलब्ध होता है. इसके जरिये दो-तीन बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीज को पहले समझा और एटीट्यूड को परखा जाता है.

यह है खास
यह है खास (Photo credit: ETV Bharat)

'गहन अध्ययन के बाद शुरू होती है काउंसलिंग' : उन्होंने बताया कि समस्या पर गहन अध्ययन के बाद काउंसलिंग शुरू होती है. काउंसलिंग में मरीज की दिक्कतों की वजह, क्या सोचते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, वर्क प्रोफाइल सारी जानकारियां लेकर काउंसलिंग शुरू होती है. उन्होंने बताया कि एंजायटी से बचाने के लिए मेडिटेशन और योग बहुत जरूरी होता है. काउंसलिंग भी सबसे बेस्ट उपाय है.

14416 नंबर पर कर सकते हैं बात : उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने एक 'टेली मानस' नंबर की शुरुआत की है. मरीज घर बैठे 24 घंटे किसी भी समय 14416 नंबर पर बात कर सकते हैं. सजेशन और बातों को सुनकर मरीज की काउंसलिंग की जाएगी. एंजायटी या मानसिक रूप से जो भी समस्या है उसकी काउंसलिंग होगी.

'काउंसलिंग में हासिल की जाती है समस्या' : उन्होंने बताया कि यह काउंसलिंग कई बार लेनी होगी. पहली बार काउंसलिंग में जानकारियां और समस्याओं को हासिल किया जाएगा. इसके बाद अलग-अलग स्टेप लेते हुए पूरी जानकारी और समस्याओं के निराकरण पर चर्चा होगी. काउंसलिंग के साथ दवाएं भी बताई जाएंगी. मरीज कैसे ठीक हो सकते हैं यह भी चर्चा की जाएगी.

20 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध : यह सेवा 14416 या 18008914416 पर 20 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है, जहां प्रशिक्षित काउंसलर तनाव, चिंता और अवसाद जैसे मुद्दों में सहायता करते हैं. भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2022 में, भारत के नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स (टेली मानस) की घोषणा की थी.



यह है खास : स्कैनर को स्कैन करके 'टेली मानस' की मदद ली जा सकती है.
यह एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से संचालित है जो 24 घंटे काम करती है.
एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद 14416 पर कॉल करके एक्सपर्ट से कनेक्ट होंगे.
काउंसलिंग के जरिए समस्याओं को समझने सुनने के बाद निराकरण बताया जाएगा.
एप्लीकेशन के जरिए ब्रेन गेम, ब्रेन फूड और ऐसी चीज जो दिमाग को शांत और स्थिर रखें उन तरीकों को भी बताया जाता है.
योग और मेडिटेशन के बार में भी जानकारी दी जाती है.

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