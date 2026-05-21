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नर्सिंग ऑफिसर ने किया कमाल, टीम के साथ 4220 मीटर ऊंची पातालसु पीक पर फहराया तिरंगा

नर्सिंग ऑफिसर सुगर सिंह और उनके साथी ( Photo Source- Sugar Singh )