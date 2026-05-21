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नर्सिंग ऑफिसर ने किया कमाल, टीम के साथ 4220 मीटर ऊंची पातालसु पीक पर फहराया तिरंगा

सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुगर सिंह और उनकी टीम ने हिमाचल प्रदेश स्थित 4220 मीटर ऊंची पातालसु पीक पर पहुंचकर तिरंगा फहराया.

TRICOLOR HOISTED ON PATALASU PEAK
नर्सिंग ऑफिसर सुगर सिंह और उनके साथी (Photo Source- Sugar Singh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 3:15 PM IST

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जयपुर: सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुगर सिंह ने अपनी टीम के साथ 4220 मीटर ऊंची पातालसु पीक पर तिरंगा फहराकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल गणगौरी बाजार में कार्यरत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुगर सिंह और उनकी टीम ने 4220 मीटर (13,900 फीट) ऊंची पातालसु पीक पर सफलतापूर्वक पहुंचकर तिरंगा फहराया.

सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुगर सिंह ने बताया कि उन्हें बचपन से ही पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का विशेष शौक रहा है और इसी जुनून को ध्यान में रखते हुए वे लगातार एडवेंचर मिशन में भाग लेते आ रहे हैं. सुगर सिंह ने बताया कि 18 मई 2026 को सुबह 6 बजे उन्होंने ट्रैकिंग शुरू की. कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए दोपहर 2 बजे टीम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे. घने जंगल और पथरीले रास्तों से होते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्थित पातालसु पीक पर पहुंच कर तिरंगा फहराया.

पातालसु पीक पर फहराया तिरंगा
पातालसु पीक पर फहराया तिरंगा (Photo Source- Sugar Singh)

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टीम के साथ फहराया तिरंगा: सुगर सिंह ने बताया कि भविष्य में भी इसी प्रकार के साहसिक अभियानों को जारी रखा जाएगा. इससे भी ऊंची चोटियों पर पहुंचकर नए रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस मिशन को शिखर तक पहुंचाने में हिमाचल ट्रैकर टीम और इंटरनेशनल क्लाइंबर सोहन तंवर के गाईडेंस में सुगर सिंह, महेंद्र माली गणगौरी हॉस्पिटल जयपुर और दौसा सीएमएचओ कार्यालय में कार्यरत प्रेमचंद बैरवा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सभी ने टीम भावना और साहस का उत्कृष्ट परिचय दिया.

इंटरनेशनल क्लाइंबर सोहन तंवर ने बताया कि इस अभियान के दौरान टीम ने ऊबड़-खाबड़ रास्तों, सीधी खड़ी चढ़ाइयों, नदीनुमा झरनों और बर्फ से ढके पहाड़ों को पार करते हुए 4220 मीटर यानी 13900 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रसिद्ध पातालसु पीक पर सफलता पूर्वक चढ़ाई की. उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि ने न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है.

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