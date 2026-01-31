ETV Bharat / state

युवाओं में बढ़ता सिरदर्द बना गंभीर चिंता का विषय, पढ़ाई का दबाव और लाइफस्टाइल बन रहे मुख्य कारण, जानिए विशेषज्ञ राय

आरएनटी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट तरुण रलोत ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: युवाओं में सिरदर्द की समस्या तेजी से बढ़ रही है. पहले यह समस्या उम्रदराज लोगों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब स्कूल-कॉलेज के छात्र और कामकाजी युवा भी लगातार इससे जूझ रहे हैं. इस समस्या के पीछे प्रमुख कारण बदलती जीवन शैली है. जीवन शैली को सुधार कर इन रोग से भी छुटकारा पाया जा सकता है. इस मामले को लेकर ईटीवी भारत ने उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट तरुण रलोत से बातचीत की है. उन्होंने समझाया कि वर्तमान में क्यों सर दर्द के मामले बढ़ रहे हैं और क्या उपचार कर सकते हैं. आरएनटी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट तरुण रलोत ने बताया कि बदलती जीवनशैली, मानसिक तनाव और स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना इसके प्रमुख कारण हैं. युवाओं में सिरदर्द के कई प्रकार होते हैं - माइग्रेन, टेंशन और साइनस से जुड़ा दर्द. माइग्रेन में सिर के एक हिस्से में तेज दर्द, उल्टी जैसा मन और रोशनी से परेशानी होती है. टेंशन हेडेक अधिकतर तनाव, नींद की कमी और गर्दन-कंधों की जकड़न से होता है. वहीं, साइनस के कारण माथे और आंखों के आसपास भारीपन महसूस होता है. पढ़ें: क्या कॉफी पीना हेल्थ के लिए अच्छा है? जानें रोजाना 3 कप पीने से हार्ट हेल्थ पर क्या इफेक्ट है पड़ता