युवाओं में बढ़ता सिरदर्द बना गंभीर चिंता का विषय, पढ़ाई का दबाव और लाइफस्टाइल बन रहे मुख्य कारण, जानिए विशेषज्ञ राय
जीवनशैली में बदलाव से इन दिनों सिरदर्द के रोग बढ़ रहे हैं. डॉक्टरों का मानना है कि इस रोग को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए.
Published : January 31, 2026 at 8:10 PM IST
उदयपुर: युवाओं में सिरदर्द की समस्या तेजी से बढ़ रही है. पहले यह समस्या उम्रदराज लोगों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब स्कूल-कॉलेज के छात्र और कामकाजी युवा भी लगातार इससे जूझ रहे हैं. इस समस्या के पीछे प्रमुख कारण बदलती जीवन शैली है. जीवन शैली को सुधार कर इन रोग से भी छुटकारा पाया जा सकता है. इस मामले को लेकर ईटीवी भारत ने उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट तरुण रलोत से बातचीत की है. उन्होंने समझाया कि वर्तमान में क्यों सर दर्द के मामले बढ़ रहे हैं और क्या उपचार कर सकते हैं.
आरएनटी मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट तरुण रलोत ने बताया कि बदलती जीवनशैली, मानसिक तनाव और स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना इसके प्रमुख कारण हैं. युवाओं में सिरदर्द के कई प्रकार होते हैं - माइग्रेन, टेंशन और साइनस से जुड़ा दर्द. माइग्रेन में सिर के एक हिस्से में तेज दर्द, उल्टी जैसा मन और रोशनी से परेशानी होती है. टेंशन हेडेक अधिकतर तनाव, नींद की कमी और गर्दन-कंधों की जकड़न से होता है. वहीं, साइनस के कारण माथे और आंखों के आसपास भारीपन महसूस होता है.
युवाओं में पढ़ाई और करियर को लेकर बढ़ता दबाव भी सिरदर्द की बड़ी वजह बन रहा है. कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाएं और लगातार मोबाइल-लैपटॉप पर पढ़ाई करने से आंखों पर जोर पड़ता है, जिससे सिर में दर्द होने लगता है. उनका कहना था कि छोटे बच्चों में भी होमवर्क और ऑनलाइन क्लास के कारण सिरदर्द के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए सिरदर्द को हल्के में न लें, नियमित दिनचर्या अपनाएं, समय पर नींद लें, पानी भरपूर पिएं और स्क्रीन टाइम सीमित करें.
योग से तनाव होता है कम: सुबह-शाम हल्का व्यायाम और योग करने से तनाव कम होता है. तेज दर्द या बार-बार सिरदर्द होने पर स्वयं दवा लेने के बजाय डॉक्टर से जांच कराएं. सिरदर्द को नजरअंदाज किया जाए तो आने वाले समय में यह माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, मानसिक अवसाद और आंखों की गंभीर समस्याओं का रूप ले सकता है. लगातार सिरदर्द से पढ़ाई और काम की क्षमता भी प्रभावित होती है. उनका कहना था कि समय रहते जागरूकता और सही जीवनशैली अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है. युवाओं को चाहिए कि वे स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, तभी वे भविष्य में एक स्वस्थ और सफल जीवन जी सकेंगे.