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नदबई अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और दलाल गिरफ्तार, 35 हजार की रिश्वत बरामद

भरतपुर: जिले के नदबई के राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल रिपोर्ट में हैवी एमएलसी बनाने के नाम पर 35 हजार रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को ट्रैप कार्रवाई की. एसीबी की धौलपुर चौकी की टीम ने राजकीय चिकित्सालय नदबई के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ शशिकान्त शर्मा और उनके लिए रिश्वत की राशि लेने वाले निजी व्यक्ति त्रिलोकचन्द शर्मा उर्फ चीनू को गिरफ्तार किया है.

ट्रैप के दौरान 35 हजार रुपए की रिश्वत बरामद की गई. वहीं एसीबी टीम ने डॉ. शशिकान्त शर्मा को उनके सरकारी आवास से डिटेन किया. एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि धौलपुर चौकी को एक परिवादी ने शिकायत दी थी. परिवादी ने नदबई थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया था. प्रकरण में उसके परिजनों को आई चोटों का मेडिकल मुआयना राजकीय चिकित्सालय नदबई में कराया जाना था. आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट में हैवी एमएलसी बनाने की एवज में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ शशिकान्त शर्मा द्वारा अपने लिए त्रिलोकचन्द शर्मा उर्फ चीनू के माध्यम से 35 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी.

गोपनीय सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि : शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने उसका गोपनीय सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान डॉ शशिकान्त शर्मा द्वारा अपने दलाल त्रिलोकचन्द शर्मा उर्फ चीनू के माध्यम से परिवादी से 35 हजार रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. इसके बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई. एसीबी भरतपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक पुलिस ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में एसीबी चौकी धौलपुर के पुलिस उप अधीक्षक प्रेमचन्द मीणा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. कार्रवाई के दौरान त्रिलोकचन्द शर्मा उर्फ चीनू को 35 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया. उसके कब्जे से रिश्वत की पूरी रकम बरामद की गई.

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डॉक्टर को सरकारी आवास से पकड़ा : एसीबी टीम ने कार्रवाई के दौरान वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ शशिकान्त शर्मा को उनके सरकारी आवास से डिटेन किया. रिश्वत की रकम डॉक्टर के लिए उनके माध्यम से ली जा रही थी. दोनों आरोपियों से पूछताछ और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव और पुलिस महानिरीक्षक एस. परमिला के सुपरविजन में प्रकरण की आगे की कार्रवाई की जा रही है. एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत के लिए एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सऐप हेल्पलाइन 94135-02834 पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है.