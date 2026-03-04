ETV Bharat / state

साजिशों के काले घेरे के बीच खेली 'कट्टर ईमानदार' होली: सिसोदिया के आवास पर जुटे 'आप' दिग्गज

मनीष सिसोदिया के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ.

होली पर केजरीवाल एक अलग ही अंदाज में नगर आए
होली पर केजरीवाल एक अलग ही अंदाज में नगर आए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 4, 2026 at 1:43 PM IST

|

Updated : March 4, 2026 at 1:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से जारी उथल-पुथल और कानूनी लड़ाइयों के बाद, इस बार की होली आम आदमी पार्टी के लिए केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि एक 'सियासी शक्ति प्रदर्शन' और 'नैतिक विजय' के उत्सव में बदल गई. बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर "कट्टर ईमानदार" होली का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित तमाम बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए.

भावुक हुए कार्यकर्ता: 'कालिख' नहीं लगी, 'गुलाल' चमका
सुबह से ही मनीष सिसोदिया के आवास पर गहमागहमी का माहौल था. जेल से बाहर आने और हाल ही में शराब नीति मामले में अदालत से मिली राहत के बाद यह पहला बड़ा मौका था जब पार्टी के दोनों शीर्ष नेता एक साथ सार्वजनिक उत्सव में शामिल हुए. ढोल-नगाड़ों की थाप और 'देशभक्ति' के गीतों के बीच कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को गुलाल से सराबोर कर दिया. इस दौरान अरविंद केजरीवाल काफी उत्साहित दिखे. उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने उन्हें और उनकी टीम को बदनाम करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 'कट्टर ईमानदारी' का रंग इतना पक्का है कि वह किसी भी साजिश से फीका नहीं पड़ता.

सिसोदिया का प्रहार: "साजिशों के बीच भी नहीं डिगे कदम"
मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से बात करते हुए विरोधियों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा "उनकी साजिशों और झूठ के बीच भी आम आदमी पार्टी के रंग फीके नहीं पड़े हैं. हमारी असली ताकत ईमानदारी और जनता का अटूट भरोसा है. सच और संघर्ष के इन्हीं रंगों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे." सिसोदिया ने भावुक होते हुए कहा कि यह होली उनके लिए 'पुनर्जन्म' जैसी है, क्योंकि वे "काजल की कोठरी" (जेल) से बिना किसी दाग के बाहर आए हैं. पार्टी नेताओं ने इसे 'सत्य की जीत' करार दिया.

होली में गले मिलते केजरीवाल
होली में गले मिलते केजरीवाल (ETV Bharat)
चुनावी हुंकार: होली के बहाने एकजुटता का संदेश
राजनीतिक विश्लेषक नवीन गौतम का मानना है कि इस "कट्टर ईमानदार" होली के जरिए आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश की है. उत्सव में आतिशी, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज भी मौजूद रहे. पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जेल और जांच के बावजूद नेतृत्व में कोई दरार नहीं है. सादे तरीके से मनाई गई इस होली में वीआईपी कल्चर से दूर कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर जलपान और रंगों का आदान-प्रदान किया गया. 'कट्टर ईमानदार' शब्द का बार-बार प्रयोग कर पार्टी ने भाजपा के भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करने की रणनीति अपनाई है.

एक दूसरे को रंग लगाते नेता
एक दूसरे को रंग लगाते नेता (ETV Bharat)
मनीष सिसोदिया के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ. 'मेरा रंग दे बसंती चोला' जैसे गीतों पर झूमते कार्यकर्ता "जेल के ताले टूट गए, मनीष-केजरीवाल छूट गए" जैसे नारे लगाते नजर आए. उत्सव के अंत में सभी नेताओं ने दिल्ली और देश की जनता को शांति और सौहार्द की शुभकामनाएं दीं.
Last Updated : March 4, 2026 at 1:56 PM IST

TAGGED:

AAM ADAMI PARTY HOLI
AAP ARVIND KEJRIWAL
CELEBRATE HOLI
HOLI FESTIVAL
AAM ADAMI PARTY HOLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.