देहरादून में सीनियर जर्नलिस्ट के साथ मारपीट, अज्ञात बाइक सवारों की तलाश तेज
तीन अज्ञात बाइक सवारों ने पत्रकार के साथ मारपीट की है. स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 7, 2026 at 1:05 PM IST
देहरादून: कोतवाली डालनवाला क्षेत्र के अंतर्गत एमकेपी चौक से आगे रेसकोर्स के पास वरिष्ठ पत्रकार के साथ मारपीट की गई. तीन स्कूटी सवार युवकों ने ओवरटेक कर पत्रकार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की. घटना के बाद तीनों युवक मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने घायल वरिष्ठ पत्रकार को अस्पताल पहुंचाया. पीड़ित की शिकायत के आधार पर अज्ञात तीन युवकों के खिलाफ कोतवाली डालनवाला में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
वरिष्ठ पत्रकार हेम भट्ट निवासी- शान्ति विहार, हरिद्वार बाईपास रोड ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया वह शुक्रवार शाम करीब 6 बजे अपने ऑफिस से घर जा रहे थे. तभी एमकेपी चौक से आगे रेसकोर्स सड़क पर स्कूटी सवार तीन अज्ञात लोगों ने उनकी मोटर साईकिल को ओवरटेक कर रोककर गाली-गलौज की. इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई. बाद में तीनों युवक धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने घायल पत्रकार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया.
कोतवाली डालनवाला प्रभारी संतोष कुमार ने बताया अज्ञात युवकों की तलाश के लिए एसएसपी के निर्देशों पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर दी गई है. आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है. जल्द ही घटना में शामिल युवकों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
विकासनगर मनीषा हत्याकांड में अपडेट: वहीं विकास नगर के ढालीपुर में चचेरी बहन मनीषा की हत्या के आरोपी सुरेंद्र पर एसएसपी ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है.आरोपी की तलाश के लिए तीन पुलिस टीम में लगाई गई हैं. ये टीमें हरिद्वार,पांवटा साहिब और सहारनपुर क्षेत्र में तलाश कर रही हैं. आरोपी की तलाश में शक्ति नहर में भी एसडीआरएफ की ओर से तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है.
बता दें 28 जनवरी की रात को विकास नगर कोतवाली क्षेत्र के ढालीपुर गांव स्थित बक्सा बस्ती से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर शक्ति नहर किनारे झाड़ियां में 18 वर्षीय छात्रा मनीषा का शव मिला था. मृतका के चेहरे पर दरांती और पत्थर से कई बार किए गए थे. पुलिस को घटनास्थल के पास दरांती भी मिली थी. जानकारी जुटाने पर पता चला था कि मृतका अपने चचेरे भाई सुरेंद्र के साथ बाइक से दाद के रोग का इलाज करने के लिए ढकरानी गई थी. घटनास्थल के पास से उसकी बाइक मिली थी.
