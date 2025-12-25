ETV Bharat / state

वरिष्ठ पत्रकार एवं कांग्रेस के नेता रहे डॉ वेद प्रकाश शरण का निधन, मीडिया जगत और पार्टी में शोक की लहर

रांची: वरिष्ठ पत्रकार, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति, रांची प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. (प्रो) वेद प्रकाश शरण का निधन हो गया है. रांची के डिपाटोली स्थित क्यूरेस्टा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली.

डॉ. (प्रो) वेद प्रकाश शरण के निधन से रांची के मीडिया जगत, शिक्षा जगत और कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर है. डॉ वीपी शरण के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि उनके निधन से कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत और स्तंभ खो दिया. यह पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है.

उन्होंने कहा कि डॉ. वीपी शरण का उनके ऊपर काफी स्नेह रहा और कांग्रेस के कार्यक्रमों में उनकी भूमिका हमेशा सक्रिय रूप से रही. उन्होंने बताया कि डॉ वीपी शरण, कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए संगठनात्मक रूप से कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभाई थी.

2021 से ही किडनी रोग से पीड़ित थे डॉ. शरण- राकेश सिन्हा

प्रो. वीपी शरण वर्ष 2021 से किडनी संबंधी बीमारी से पीड़ित थे और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था. उनके निधन से परिवार, शुभचिंतकों और उनके सहयोगियों में शोक की लहर है. कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने बताया कि वे अपने पीछे पुत्री और दामाद को छोड़ गए हैं.

प्रो. डॉ. वेद प्रकाश शरण रांची विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर के पद पर कार्यरत रहे थे. इसके अलावा उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची में राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष (एचओडी) के रूप में सेवाएं दीं और वहीं से सेवानिवृत्त हुए थे. वह लंबे समय तक सेंट जेवियर्स कॉलेज में पत्रकारिता विभाग के निदेशक भी रहे. वह रांची प्रेस क्लब के संस्थापक संयुक्त सचिव पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था.