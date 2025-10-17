ETV Bharat / state

वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे का JDU से कटा टिकट, कहा- क्या फर्क पड़ता है

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कई नेताओं के बेटे टिकट के लिए दांव लगा रहे हैं. इसी बीच जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू प्रशांत भी JDU की टिकट पर डुमरांव से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी जगह डुमरांव से राहुल सिंह को टिकट दे दिया गया. वहीं, बेटे को टिकट नहीं मिलने के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह ने पत्र जारी करते हुए सीएम नीतीश के प्रति उनकी वफादारी जाहिर की है.

50 वर्षों का राजनीतिक जीवन खुली किताब: जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पिछले 50 सालों का मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह रहा है. मैने अपने पूरे जीवन में राजनीति के उच्च आदर्शों , ईमानदारी और शुचिता के साथ समाजवादी मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया.

लालू कैबिनेट से दिया था इस्तीफा: उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति की शुरुआत से लेकर नीतीश कुमार के आह्वान पर लालू कैबिनेट से इस्तीफा देने, समता पार्टी के गठन और उसके बाद पार्टी की निरंतर श्रीवृद्धि में मेरी भूमिका से सभी लोग परिचित हैं.

वशिष्ठ नारायण की CM नीतीश के प्रति वफादारी: जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि ईमानदारी और नीतीश कुमार के यशवृद्धि की कामना इस अवस्था में भी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है. उन्होंने कहा कि यह संयोग मात्र है कि मेरे बेटे सोनू प्रशांत डुमरांव से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे.