वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे का JDU से कटा टिकट, कहा- क्या फर्क पड़ता है

बेटे को टिकट नहीं मिलने पर जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि मुझे इस संबंध में कोई नाराजगी नहीं है.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 17, 2025 at 2:57 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कई नेताओं के बेटे टिकट के लिए दांव लगा रहे हैं. इसी बीच जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू प्रशांत भी JDU की टिकट पर डुमरांव से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी जगह डुमरांव से राहुल सिंह को टिकट दे दिया गया. वहीं, बेटे को टिकट नहीं मिलने के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह ने पत्र जारी करते हुए सीएम नीतीश के प्रति उनकी वफादारी जाहिर की है.

50 वर्षों का राजनीतिक जीवन खुली किताब: जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पिछले 50 सालों का मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह रहा है. मैने अपने पूरे जीवन में राजनीति के उच्च आदर्शों , ईमानदारी और शुचिता के साथ समाजवादी मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया.

लालू कैबिनेट से दिया था इस्तीफा: उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति की शुरुआत से लेकर नीतीश कुमार के आह्वान पर लालू कैबिनेट से इस्तीफा देने, समता पार्टी के गठन और उसके बाद पार्टी की निरंतर श्रीवृद्धि में मेरी भूमिका से सभी लोग परिचित हैं.

वशिष्ठ नारायण की CM नीतीश के प्रति वफादारी: जदयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि ईमानदारी और नीतीश कुमार के यशवृद्धि की कामना इस अवस्था में भी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है. उन्होंने कहा कि यह संयोग मात्र है कि मेरे बेटे सोनू प्रशांत डुमरांव से जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे.

खास नेताओं में से एक वशिष्ठ नारायण: वशिष्ठ नारायण सिंह नीतीश कुमार के सबसे खास नेताओं में से एक माने जाते रहे हैं. अभी पार्टी में संगठन में दूसरे नंबर के पद पर हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने बेटे को टिकट नहीं दिला सके. सोनू प्रशांत पिछले 1 साल से डुमरांव में जनसंपर्क अभियान में लगे हुए थे और चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे. जिसमें वशिष्ठ नारायण की भी सहमति थी.

''बेटे सोनू प्रशांत को टिकट मिलना या ना मिलना जेडीयू और नीतीश कुमार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता के आगे कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में मैने राजनीति और परिवार दोनों को अलग रखा है''. -वशिष्ठ नारायण सिंह, जदयू के वरिष्ठ नेता

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
वशिष्ठ नारायण सिंह
PATNA NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

