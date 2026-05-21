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सीनियर आईपीएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर, जानें किसको कहां मिली तैनाती

यूपी में कई सीनियर आईपीएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर. ( ईटीवी भारत )

1994 बैच के सीनियर आईपीएस विनोद कुमार सिंह को पुलिस महानिदेशक सीआईडी उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश लखनऊ व पुलिस महानिदेशक यूपी 112 लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है.

1994 बैच के सीनियर आईपीएस ध्रुवकांत ठाकुर को पुलिस महानिदेशक समादेष्टा होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इससे पहले या पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक विशेष सुरक्षा बल उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी निभा रहे थे.

1994 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी जय नारायण सिंह को पुलिस महानिदेशक ईओडब्ल्यू के पद पर नई जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले या पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ की जिम्मेदारी निभा रहे थे.

शासन की ओर से जारी की गई ट्रांसफर लिस्ट में सीनियर आईपीएस अधिकारी जय नारायण सिंह, ध्रुव कांत ठाकुर, विनोद कुमार सिंह, आलोक सिंह, अनुपम कुलश्रेष्ठ, ए सतीश गणेश, आर के स्वर्णकार, एसके भगत, गीता सिंह के नाम शामिल है. इन सभी सीनियर आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है.

लखनऊ : प्रदेश की योगी सरकार ने 9 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है. जिन आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं वह डीजी और एडीजी रैंक के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं.

इससे पहले यह पुलिस महानिदेशक सीआईडी उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी निभा रहे थे.

1995 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को पुलिस महानिदेशक पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक विशेष सुरक्षा बल उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इससे पहले यह पुलिस महानिदेशक अपर पुलिस महानिदेशक कानून जोन लखनऊ की जिम्मेदारी निभा रहे थे.

1995 बैच की सीनियर आईपीएस अधिकारी श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ को अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है.

इससे पहले यह अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा की जिम्मेदारी निभा रही थी.

1996 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी ए सतीश गणेश को अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ-साथ अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उत्तर प्रदेश लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले यह अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की जिम्मेदारी निभा रहे थे.

1996 बैच के सीनियर आईपीएस डॉक्टर आरके स्वर्णकार को अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले यह अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी निभा रहे थे.

1998 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी एसके भगत को अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले या अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उत्तर प्रदेश लखनऊ की जिम्मेदारी निभा रहे थे.

2007 की आईपीएस अधिकारी श्रीमती गीता सिंह को पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले या पुलिस महानिरीक्षक अभियोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ की जिम्मेदारी निभा रही थीं.