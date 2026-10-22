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बिहार का अगला DGP प्रीता एस वर्मा या कोई और? रेस में आधा दर्जन सीनीयर IPS, तेज हुई तलाश

बिहार में विधि व्यवस्था और अपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोल रही है. इन सब के बीच नए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर मंथन अहम हो गई है. फिलहाल विनय कुमार के जाने के बाद प्रीता एस. वर्मा को कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है.

पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास (ETV Bharat)

वरिष्ठता के आधार पर लिए जाएंगे निर्णय

इन सबके बीच स्थायी डीजीपी के चयन की प्रक्रिया, वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और राज्य सरकार की पसंद को लेकर शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. डीजीपी के चयन की प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका होती है, इस वजह से राज्य सरकार तमाम अधिकारियों के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष का आकलन कर रही है.

आधे दर्जन आईपीएस अधिकारियों के नाम की चर्चा

सितंबर 2026 की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, नए डीजीपी पद के लिए पांच अधिकारियों के नाम प्रमुखता से चर्चा में आए थे. इनमें 1991 से 1994 बैच तक के वरिष्ठ IPS अधिकारी शामिल हैं. यह संभावित दावेदारों की सूची है, अंतिम फैसला UPSC पैनल का होगा.

प्रीता एस वर्मा हो सकती हैं पहली महिला डीजीपी

विनय कुमार के बाद बिहार सरकार ने सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रीत वर्मा को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया है. आईपीएस प्रीता वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है. वो 1991 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं. वर्तमान में बिहार के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं. वह गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं की महानिदेशक भी हैं. यदि उनकी नियमित नियुक्ति होती है, तो वह बिहार की पहली महिला पूर्णकालिक डीजीपी बन सकती हैं.

प्रीता एस वर्मा (ETV Bharat)

भृगु श्रीनिवासन दावेदारों की सूची में शामिल

दूसरा नाम भृगु श्रीनिवासन का है, जो 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं. वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) में तैनात रहे हैं. उनकी उपलब्धता और बिहार में वापसी की स्थिति चयन में अहम होगी. भृगु श्रीनिवासन बिहार में कई जिले के एसपी रह चुके हैं. भृगु श्रीनिवासन (बी. श्रीनिवासन) वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के महानिदेशक (Director General) के पद पर कार्यरत हैं.

भृगु श्रीनिवासन (ETV Bharat)

जितेंद्र सिंह गंगवार पर भी है सरकार की नजर

जितेंद्र सिंह गंगवार 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और बिहार में डीजी विजिलेंस के पद पर रहे हैं. जितेंद्र सिंह गंगवार की छवि साफ सुथरी है और उनके गिनती काम करने वाले अधिकारियों में होती है. पुलिस मुख्यालय समेत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का अनुभव उनके पक्ष में जाता है. वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर उनका नाम की भी चर्चा में है. जितेंद्र सिंह गंगवार वर्तमान में बिहार के पटना में डीजी, विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो) के पद पर काम कर चुके हैं वर्तमान में जितेंद्र सिंह गंगवार सिविल डिफेंस के डीजी हैं.

जितेंद्र सिंह गंगवार (ETV Bharat)

जितेंद्र सिंह को रेलवे सुरक्षा बल की जिम्मेदारी

1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर जितेंद्र सिंह का नाम भी दावेदारों की सूची में शामिल है. बिहार पुलिस में महानिदेशक स्तर की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. डीजीपी पद की दौड़ में उनका नाम भी संभावित उम्मीदवारों के तौर पर सामने आया है. जितेंद्र सिंह को केंद्र की सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है और वह रेलवे सुरक्षा बल के डीजी बनाए गए हैं. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के नए महानिदेशक जितेंद्र कुमार (IPS) नियुक्त किए गए हैं. वे 1993 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने 14 अक्टूबर 2026 को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है.

कुंदन कृष्णन को भी है सरकार से उम्मीद

कुंदन कृष्णन 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और बिहार में काम करने का इन्हें लंबा अनुभव है. कुंदन कृष्णन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में रह चुके हैं लंबे समय तक कुंदन कृष्णन पटना एसएसपी रहे हैं. बिहार पुलिस में ऑपरेशनल पुलिसिंग और विशेष शाखा से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं. STF और विशेष शाखा में नेतृत्व का अनुभव उन्हें चर्चा में रखता है. हालांकि, उनसे वरिष्ठ बैच के अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम चयन वरिष्ठता के साथ अन्य पात्रता मानकों पर निर्भर करेगा.

कुंदन कृष्णन (ETV Bharat)

कुंदन कृष्णन और सुधाकर सिंह हैं आमने-सामने

सीनियर आईपीएस कुंदन कृष्णन इन दिनों सुर्खियों में हैं, वजह यह है कि राष्ट्रीय जनता दल संसद सुधाकर सिंह और कुंदन कृष्णन के बीच आमने-सामने की लड़ाई है. बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन और बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह के बीच विवाद भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भारत भूषण तिवारी की संदिग्ध मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले को लेकर है.

सुधाकर सिंह ने कार्रवाई पर उठाये थे सवाल

सुधाकर सिंह ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए तत्कालीन एसटीएफ प्रमुख कुंदन कृष्णन सहित वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. इसके बाद कुंदन कृष्णन की ओर से भेजे गए 6 अक्टूबर 2026 के कानूनी नोटिस में सांसद पर कथित तौर पर झूठे और मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया गया तथा 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया. अन्यथा 5 करोड़ रुपये के हर्जाने का मानहानि मुकदमा करने की चेतावनी दी गई.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र