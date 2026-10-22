बिहार का अगला DGP प्रीता एस वर्मा या कोई और? रेस में आधा दर्जन सीनीयर IPS, तेज हुई तलाश
बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा इसे लेकर मंथन शुरू हो चुका है. सरकार के स्तर पर भी प्रक्रिया जारी है. रिपोर्ट-डॉ. रंजीत कुमार
Published : October 22, 2026 at 1:19 PM IST
पटना: बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा इसे लेकर मंथन शुरू हो चुका है. सीनियरिटी के आधार पर नाम तय किये जा रहे हैं. सूची में आधे दर्जन से अधिक नाम ऐसे हैं जो मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं. अंतिम मुहर संघ लोक सेवा आयोग और बिहार सरकार की सहमति के बाद लगेगी.
नए डीजीपी को लेकर मंथन
बिहार में विधि व्यवस्था और अपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोल रही है. इन सब के बीच नए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर मंथन अहम हो गई है. फिलहाल विनय कुमार के जाने के बाद प्रीता एस. वर्मा को कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है.
वरिष्ठता के आधार पर लिए जाएंगे निर्णय
इन सबके बीच स्थायी डीजीपी के चयन की प्रक्रिया, वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और राज्य सरकार की पसंद को लेकर शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. डीजीपी के चयन की प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका होती है, इस वजह से राज्य सरकार तमाम अधिकारियों के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष का आकलन कर रही है.
आधे दर्जन आईपीएस अधिकारियों के नाम की चर्चा
सितंबर 2026 की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, नए डीजीपी पद के लिए पांच अधिकारियों के नाम प्रमुखता से चर्चा में आए थे. इनमें 1991 से 1994 बैच तक के वरिष्ठ IPS अधिकारी शामिल हैं. यह संभावित दावेदारों की सूची है, अंतिम फैसला UPSC पैनल का होगा.
प्रीता एस वर्मा हो सकती हैं पहली महिला डीजीपी
विनय कुमार के बाद बिहार सरकार ने सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रीत वर्मा को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया है. आईपीएस प्रीता वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है. वो 1991 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं. वर्तमान में बिहार के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं. वह गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं की महानिदेशक भी हैं. यदि उनकी नियमित नियुक्ति होती है, तो वह बिहार की पहली महिला पूर्णकालिक डीजीपी बन सकती हैं.
भृगु श्रीनिवासन दावेदारों की सूची में शामिल
दूसरा नाम भृगु श्रीनिवासन का है, जो 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं. वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) में तैनात रहे हैं. उनकी उपलब्धता और बिहार में वापसी की स्थिति चयन में अहम होगी. भृगु श्रीनिवासन बिहार में कई जिले के एसपी रह चुके हैं. भृगु श्रीनिवासन (बी. श्रीनिवासन) वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के महानिदेशक (Director General) के पद पर कार्यरत हैं.
जितेंद्र सिंह गंगवार पर भी है सरकार की नजर
जितेंद्र सिंह गंगवार 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और बिहार में डीजी विजिलेंस के पद पर रहे हैं. जितेंद्र सिंह गंगवार की छवि साफ सुथरी है और उनके गिनती काम करने वाले अधिकारियों में होती है. पुलिस मुख्यालय समेत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का अनुभव उनके पक्ष में जाता है. वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर उनका नाम की भी चर्चा में है. जितेंद्र सिंह गंगवार वर्तमान में बिहार के पटना में डीजी, विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो) के पद पर काम कर चुके हैं वर्तमान में जितेंद्र सिंह गंगवार सिविल डिफेंस के डीजी हैं.
जितेंद्र सिंह को रेलवे सुरक्षा बल की जिम्मेदारी
1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर जितेंद्र सिंह का नाम भी दावेदारों की सूची में शामिल है. बिहार पुलिस में महानिदेशक स्तर की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. डीजीपी पद की दौड़ में उनका नाम भी संभावित उम्मीदवारों के तौर पर सामने आया है. जितेंद्र सिंह को केंद्र की सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है और वह रेलवे सुरक्षा बल के डीजी बनाए गए हैं. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के नए महानिदेशक जितेंद्र कुमार (IPS) नियुक्त किए गए हैं. वे 1993 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने 14 अक्टूबर 2026 को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है.
कुंदन कृष्णन को भी है सरकार से उम्मीद
कुंदन कृष्णन 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और बिहार में काम करने का इन्हें लंबा अनुभव है. कुंदन कृष्णन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में रह चुके हैं लंबे समय तक कुंदन कृष्णन पटना एसएसपी रहे हैं. बिहार पुलिस में ऑपरेशनल पुलिसिंग और विशेष शाखा से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं. STF और विशेष शाखा में नेतृत्व का अनुभव उन्हें चर्चा में रखता है. हालांकि, उनसे वरिष्ठ बैच के अधिकारियों की मौजूदगी में अंतिम चयन वरिष्ठता के साथ अन्य पात्रता मानकों पर निर्भर करेगा.
कुंदन कृष्णन और सुधाकर सिंह हैं आमने-सामने
सीनियर आईपीएस कुंदन कृष्णन इन दिनों सुर्खियों में हैं, वजह यह है कि राष्ट्रीय जनता दल संसद सुधाकर सिंह और कुंदन कृष्णन के बीच आमने-सामने की लड़ाई है. बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन और बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह के बीच विवाद भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भारत भूषण तिवारी की संदिग्ध मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले को लेकर है.
सुधाकर सिंह ने कार्रवाई पर उठाये थे सवाल
सुधाकर सिंह ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए तत्कालीन एसटीएफ प्रमुख कुंदन कृष्णन सहित वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. इसके बाद कुंदन कृष्णन की ओर से भेजे गए 6 अक्टूबर 2026 के कानूनी नोटिस में सांसद पर कथित तौर पर झूठे और मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया गया तथा 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया. अन्यथा 5 करोड़ रुपये के हर्जाने का मानहानि मुकदमा करने की चेतावनी दी गई.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र
जवाब में सुधाकर सिंह ने 19 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि यह नोटिस उनके संसदीय दायित्वों के निर्वहन में बाधा डालने और जनहित के मुद्दे उठाने से रोकने का प्रयास है. उन्होंने भारत भूषण तिवारी की मौत की न्यायिक जांच की स्थिति और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी की है.
1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर है अरविंद कुमार
आईपीएस अरविंद कुमार बिहार कैडर के 1993 बैच के अरविंद कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. हालांकि हाल ही में उनका रिटायरमेंट है और नवंबर दिसंबर महीने में वह सेवा मुक्त हो जाएंगे इस वजह से उनकी दावेदारी बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती है.
सुर्खियों में निर्मल कुमार आजाद
निर्मल कुमार आजाद बिहार कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. बिहार सरकार ने उन्हें तकनीकी सेवाएं एवं संचार के एडीजी पद से हटाकर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार बनाया गया है. अगर 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर को जीपी बनाया जाता है तो निर्मल कुमार आजाद के नाम पर भी चर्चा होगी.
अनुपमा नीलेकर भी बिहार में कर चुके हैं काम
अनुपमा नीलेकर चंद्रा बिहार कैडर की 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में महानिदेशक (जांच), DG (Investigation) नियुक्त करने की मंजूरी दी थी. महिला करेगरी से आने के चलते उनके नाम पर भी सरकार विचार कर सकती है. इन्हें बिहार में लंबा समय काम करने का अनुभव है.
यूपी के परेश सक्सेना पर भी होगी नजर
परेश सक्सेना बिहार कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. उन्हें असैनिक सुरक्षा विभाग में पुलिस महानिदेशक (DG) के पद पर पदोन्नत किया गया है. परेश सक्सेना बक्सर में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं और मुख्यालय में भी काम करने का अनुभव इन्हें हासिल है. परेश सक्सेना के नाम पर भी सरकार विचार कर सकती है यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.
क्या है डीजीपी चयन की प्रक्रिया क्या है?
पूर्व में डीजीपी की नियुक्ति सरकार के स्तर से होती थी और सरकार के स्तर पर कई बार सीनियर अधिकारियों को इग्नोर कर जूनियर अधिकारी को डीजीपी बना दिया जाता था. मामला न्यायालय तक पहुंचा और धीरे-धीरे व्यवस्था में बदलाव हुआ. बिहार में नियमित डीजीपी की नियुक्ति केवल राज्य सरकार के स्तर पर किसी अधिकारी को चुन लेने से पूरी नहीं होती. सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित व्यवस्था के तहत UPSC की भूमिका भी तय कर दी है.
राज्य सरकार यूपीएससी को भेजती है सूचि
दरअसल राज्य सरकार पात्र अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजती है. बिहार का गृह विभाग वरिष्ठ IPS अधिकारियों की सूची तैयार कर UPSC को भेजता है. सेवा अवधि, वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड, पुलिस नेतृत्व का अनुभव और शेष सेवा अवधि जैसे मानक महत्वपूर्ण होते हैं. UPSC पात्रता और अनुभव की समीक्षा करता है. अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड और निर्धारित मानकों के आधार पर चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है.
संघ लोक सेवा आयोग तैयार करती है पैनल
इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा पैनल तैयार किया जाता है. चयनित अधिकारियों का पैनल राज्य को भेजा दिया जाता है. पारंपरिक व्यवस्था में UPSC तीन अधिकारियों का पैनल राज्य सरकार को भेजता है. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भेजे गए सूची में किसी एक नाम को राज्य सरकार फाइनल करती है. जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक के लिए किसी सीनियर अधिकारी को डीजीपी बनाया जाता है.
5 अक्टूबर 2026 को जारी गृह विभाग के आदेश के अनुसार, प्रीता वर्मा को अगले आदेश तक डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. इसका अर्थ यह है कि उन्हें फिलहाल पुलिस प्रमुख की जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन अतिरिक्त प्रभार अपने आप में नियमित डीजीपी नियुक्ति नहीं है.
क्या कहते हैं पूर्व आईपीएस?
पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास का कहना है कि डीजीपी की नियुक्ति पहले नॉमिनेशन के आधार पर होती थी. सरकार का मुखिया किसी भी अधिकारी को डीजीपी के पद पर नियुक्त कर देता था लेकिन बाद में काफी विवाद हुए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का हस्ताक्षेप हुआ और एक प्रक्रिया तय की गई. राज्य सरकार और संघ लोक सेवा आयोग की समिति के बाद नाम तय किए जाने लगे.
"नियम के मुताबिक राज्य सरकार सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजती है. इनकी संख्या 10 या 20 भी हो सकती है. उसमें से तीन नाम यूपीएससी शॉर्ट लिस्ट कर राज्य को भेज देती है और राज्य के द्वारा एक नाम को फाइनल किया जाता है. सूची मैं कई सीनियर आईपीएस ऑफिसर का नाम शामिल है, जो डीजीपी पद के लिए दावेदार हैं. प्रक्रिया में जो फिट बैठेंगे उन्हें सरकार जिम्मेदारी देगी."-अमिताभ कुमार दास, पूर्व आईपीएस
ये भी पढ़ें-
'AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया?', DGP से मिलकर तेजस्वी यादव ने की एक्शन की मांग
'हत्या में 10.1% और डकैती में 31.32 फीसदी की कमी आयी है', बिहार DGP का बड़ा दावा