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झारखंड के आईपीएस को मिली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, सुरेंद्र कुमार झा बीएसएफ में संभालेंगे डीआईजी की जिम्मेदारी

झारखंड पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को मिली है.

Senior IPS Officer of Jharkhand Police Receive Central Deputation
झारखंड पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 18, 2026 at 4:54 PM IST

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रांचीः झारखंड पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र कुमार झा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF में डीआईजी बनाया गया है. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र भेजकर उन्हें जल्द कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया है.

सुरेंद्र कुमार झा 2010 बैच के झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं. फिलहाल वे झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीआईजी कार्मिक के पद पर तैनात हैं. प्रशासनिक क्षमता और सख्त कार्यशैली के कारण वे पुलिस महकमे में अलग पहचान रखते हैं.

वे राज्य के कई जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. रांची में एसएसपी के तौर पर उनके कार्यकाल को प्रभावी पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण के लिए याद किया जाता है. उनके कार्यकाल के दौरान राजधानी रांची में सांप्रदायिक तनाव की एक बड़ी घटना सामने आई थी, जब सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शहर के कई इलाकों में तनाव की स्थिति बन गई थी.

उस दौरान पुलिस प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती थी. सुरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए, फ्लैग मार्च कराया और हालात को नियंत्रित करने के लिए लगातार निगरानी अभियान चलाया था. इसके अलावा वे धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा और रांची के ग्रामीण एसपी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं.

बीएसएफ में डीआईजी के रूप में उनकी नियुक्ति को झारखंड पुलिस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल में भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा.

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