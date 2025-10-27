ETV Bharat / state

गोविंद गुप्ता ने एसीबी के नए डीजी के रूप में संभाला कार्यभार, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर

जयपुर: सीनियर आईपीएस अधिकारी गोविंद गुप्ता ने आज सोमवार को एसीबी के नए मुखिया के रूप में कार्यभार संभाल लिया है. उन्होंने झालाना डूंगरी स्थित एसीबी मुख्यालय में डीजी (एसीबी) के पद पर कार्यभार संभाला. इसके बाद उन्होंने एसीबी के अधिकारियों की मीटिंग ली. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि एसीबी की ज्यादातर कार्रवाई भ्रष्टाचार का सामना करने वाले लोगों की सूचना के आधार पर होती है, इसलिए जहां भी भ्रष्टाचार से किसी का सामना हो, तत्काल एसीबी को इसकी जानकारी देनी चाहिए. इससे घबराना नहीं चाहिए.

इससे पहले एसीबी मुख्यालय पहुंचने पर एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया. एसीबी के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया. उन्होंने कहा, राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार काम करते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और टीम भावना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है. आमजन के विश्वास को अधिक सशक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. उन्होंने ब्यूरो की टीम को संबोधित करते हुए कहा कि सूचना तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने तथा जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे.

इसे भी पढ़ें- नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने संभाला पदभार, कहा- अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता

टोल फ्री और वाट्सएप हेल्पलाइन का होगा प्रचार: गोविंद गुप्ता ने जोर देकर कहा कि ब्यूरो की टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप नंबर 94135-02834 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि कोई भी नागरिक भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें सहजता से दर्ज करवा सके. डीजी गुप्ता ने साफ किया कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, साथ ही भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी.