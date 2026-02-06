ETV Bharat / state

उम्र नहीं बनी बाधा, बेटी की सलाह ने बदली मां की जिन्दगी, जानिए कैसे सोशल मीडिया में छाए तनु-राजेश

बेटी ने सिखाया सोशल मीडिया चलाना: तनु ने आगे कहा कि, "मेरी बेटी ने मुझे सोशल मीडिया चलाना सिखाया और मेरा अकाउंट बनाया. शुरुआत में मैं खाना बनाते हुए वीडियो डालती थी. फिर गानों और एक्टिंग में मेरी रुचि बढ़ी.धीरे-धीरे मैंने अपने पति राजेश को भी वीडियो में शामिल करना शुरू किया."

बेटी की शादी के बाद चली गई डिप्रेशन में: तनु ने बताया कि, " मेरी बेटी की शादी के बाद घर खाली हो गया था. मैं बहुत अकेली हो गई थी. अकेलेपन ने मुझे बीमार कर दिया और मैं डिप्रेशन में चली गई. घर की दीवारें मुझे खाने को दौड़ती थी. मेरी बीमारी का सुन मेरी बेटी सुरभि मेरे पास आई और मेरी तबीयत देखकर दुखी हो गई. उसने मुझे संभाला और कोरोना के समय हम दोनों ने वीडियो बनाना शुरू किया था. उस वीडियो को दिखाकर मेरी बेटी ने मुझे फिर से वीडियो बनाने की हिदायत दी.

ऐसे लोगों में कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद निवासी तनु और राजेश भी शामिल हैं, तनु सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. आज लाखों में इनके फॉलोअर हैं. साथ ही लोग इनकी जोड़ी को पसंद भी करते हैं. आईए आपको बताते हैं शाहाबाद के रहने वाले तनु (60 वर्ष) और राजेश (65 वर्ष) सत्यवादी की कहानी. दरअसल इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प हैं. ईटीवी भारत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तनु और उनके पति राजेश से बातचीत की. इस दौरान दोनों ने बताया कि कैसे उन्होंने सोशल मीडिया में रील्स बनाकर अपनी जिन्दगी ही बदल डाली है.

कुरुक्षेत्र: अकेलापन किसी भी इंसान को खाने को दौड़ता है. अकेलेपन में लोग न सिर्फ डिप्रेशन में चले जाते हैं. बल्कि कभी-कभी कुछ लोग खुदकुशी तक का सोच लेते हैं. हालांकि आज के समय में इंटरनेट की दुनिया में लोग अकेलेपन का इलाज सोशल मीडिया को बना लेते हैं. सोशल मीडिया में रील्स को देखकर लोग अपना वक्त बीता लेते हैं. हालांकि कुछ लोग रील्स बनाकर न सिर्फ वक्त बीताते हैं बल्कि पैसा कमाने के साथ ही अपनी पहचान भी बना लेते हैं. साथ ही रील्स के जरिए लोगों को खास मैसेज भी देते हैं.

आज लाखों में हमारे फॉलोअर: तनु ने बताया कि, " धीरे-धीरे हमारी जोड़ी इतनी लोकप्रिय हो गई कि 2 साल में हमारे 4.5 लाख फॉलोअर्स हो गए. अब हम सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी देखे जाते हैं. हम दो साल पहले ही सोशल मीडिया पर आए थे, लेकिन अब हमें लोगों का प्यार और पहचान मिल रही है. सोशल मीडिया ने हमें नई जिंदगी दी है.. लोग हमारे वीडियो को काफी पसंद करते हैं."

“अश्लीलता नहीं, अच्छी रील बनाएं”: तनु कहती हैं कि, "आजकल सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो बहुत ज्यादा आ रहे हैं. लेकिन अगर हम अच्छे वीडियो बनाएंगे तो भी लोग पसंद करेंगे. फेमस होने के लिए अश्लीलता की जरूरत नहीं है. हम साधारण तरीके से वीडियो बनाते हैं, इसके बावजूद हम वायरल हुए. लोगों को हम पसंद आते हैं. यह साबित करता है कि कोई भी उम्र हो, जिंदगी को इंजॉय किया जा सकता है. आप सादगी के साथ आगे बढ़ सकते हो."

लोगों की ट्रोलिंग का करना पड़ा सामना: तनु के पति राजेश सत्यवादी ने बताया कि, "जब हमने शुरुआत की, लोग हमें ट्रोल करते थे. कहते थे, अंकल-आंटी इस उम्र में रील नहीं बल्कि भजन करना चाहिए. लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी और लगातार वीडियो बनाते रहे. हमने लगातार वीडियो बनाना जारी रखा और देखते ही देखते हमें काफी लोकप्रियता मिली. सोशल मीडिया ने मेरी पत्नी को डिप्रेशन से बाहर निकाला और उनकी दवाइयां बंद हो गईं."

वीडियो के जरिए लोगों को देते हैं खास संदेश: राजेश ने आगे कहा कि, "हमारी जिंदगी का अनुभव बहुत बड़ा है. हमने अपने बच्चों की शादी की, परिवार संभाला, लेकिन अब खुद की जिंदगी जीने का समय है. अब हम यंग जनरेशन के लिए वीडियो बनाते हैं कि कैसे रिश्ते बचाए जाएं. हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहें, बड़ों का सम्मान करें और उनका समय दें.इससे लोगों को सीख भी मिलती है. लोग हमें सोशल मीडिया पर प्रोत्साहित करते हैं. लोगों को हमारा वीडियो बहुत पसंद आता है."

मुंबई से एड के लिए आया फोन: राजेश ने कहा कि, "सोशल मीडिया ने हमें नई पहचान दी. भारत ही नहीं, विदेशों से भी फोन आते हैं और हमें गेस्ट के तौर पर कार्यक्रमों में बुलाया जाता है. लोगों को हमारी लाइफ एक्सपीरियंस जानना अच्छा लगता है. इस बीच मुंबई के एक बड़े डायरेक्टर ने हमें एड के लिए फोन किया. इसमें हमें बेटे के माता-पिता का रोल करना था. परिवार में हादसे के कारण शूट में देरी हुई, लेकिन अब प्रमोशन के लिए भी लोग संपर्क कर रहे हैं."

बेटी बोली- "पहले लोगों ने उड़ाया मजाक": तनु की बेटी सुरभि ने ईटीवी भारत को बताया कि, "जब मेरे माता-पिता ने सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की शुरुआत की, तो परिवार और दोस्तों ने विरोध किया. लोग कहते थे कि "अंकल-आंटी क्या कर रहे हैं?" लेकिन मैंने कहा कि जब मुझे अच्छा लगता है तो दूसरों को आपत्ति क्यों हो?"

डिप्रेशन के बाद मैंने दिया आइडिया: सुरभि ने बताया, "मां पहले डिप्रेशन में थीं. सोशल मीडिया पर आने के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हो गई हैं और बिंदास जिंदगी जी रही हैं.जो लोग शुरुआत में ताने मारते थे, आज वही हमारी काफी तारीफ कर रहे हैं. कहते हैं कि आपके माता-पिता शानदार वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.लोगों को मेरे माता-पिता की वीडियो से खास मैसेज मिलता है. इनका वीडियो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को पसंद आता है."

"कोई भी उम्र हो, अपनी जिंदगी बिंदास जियो":सुरभि ने कहा, "यह केवल हमारे माता-पिता की कहानी नहीं है. ऐसे सैकड़ों दंपति हैं जो 60+ उम्र में अपनी जिंदगी जी रहे हैं. उन्होंने अपने बच्चों के लिए काम किया, अब खुद की जिंदगी जीने का समय है.चाहे उम्र कोई भी हो, अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से जीनी चाहिए. हमारे माता-पिता इसे साबित कर रहे हैं.वे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपनी खुशी साझा कर रहे हैं."

बता दें कि यह सिर्फ तनु और राजेश की कहानी नहीं है बल्कि यह उन लाखों लोगों की कहानी है,जिन्होंने अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अपनी जिंदगी जीना शुरू किया.

