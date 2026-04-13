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उत्तराखंड में सीनियर IFS अफसरों के हुए तबादले, देखिए ट्रांसफर लिस्ट

देहरादून: उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित सीनियर आईएफएस अधिकारियों की तबादला सूची आखिरकार जारी हो गई है. इसमें कुल 13 सीनियर भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है.

प्रदेश में सीनियर वन सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. काफी समय से इन अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर सूची का इंतजार किया जा रहा था. ऐसे में प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक 1 दिन पहले शासन ने तबादला सूची जारी कर दी है.

तबादला सूची में प्रमुख वन संरक्षक कपिल लाल से मुख्य वन संरक्षक पर्यावरण की जिम्मेदारी हटाते हुए उन्हें सीईओ कैंपा और नियोजन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह प्रमुख वन संरक्षक एसपी सुबुद्धि से नोडल की जिम्मेदारी हटा दी गई है, उनके पास वन पंचायत और अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के साथ ही निदेशक राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी बनी रहेगी.

वहीं अपर प्रमुख वन संरक्षक विवेक पांडे से वन अनुसंधान प्रबंधन एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है. उन्हें परियोजना एवं सामुदायिक वानिकी के अलावा सीसीएफ एडमिन की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है. तबादला सूची में अपर प्रमुख वन संरक्षक नरेश कुमार का नाम भी शामिल हैं जिन्हें मुख्य वन संरक्षक प्रशासन की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है.

हाल ही में भारत सरकार से प्रति नियुक्ति के बाद उत्तराखंड लौटे सुरेंद्र मेहरा को अब वन अनुसंधान प्रबंधन एवं प्रशिक्षण के अलावा सतर्कता और विधि प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है. मीनाक्षी जोशी को नोडल की बड़ी जिम्मेदारी सौंप गई है उनसे मानव संसाधन की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है. इसके अलावा उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी बांस एवं रेशा विकास परिषद की भी जिम्मेदारी मिली है.