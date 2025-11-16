ETV Bharat / state

वरिष्ठ IAS वी. श्रीनिवास बने राजस्थान के नए मुख्य सचिव, आदेश हुए जारी

राजस्थान के CS वी श्रीनिवास ( सौजन्य : कार्मिक विभाग राजस्थान )

जयपुर : राजस्थान कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं. माना जा रहा है कि वी श्रीनिवास सोमवार या मंगलवार को मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर सकते हैं. आदेशों के मुताबिक नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे. चर्चा है कि वीर श्रीनिवास आज शाम दिल्ली से जयपुर लौटेंगे इससे पहले शुक्रवार शाम को ही केंद्र सरकार ने उन्हें राजस्थान के मूल कैडर के लिए कार्य मुक्त किया था. तब से ही ऐसी प्रबल संभावनाएं बन गई थी कि वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव बन सकते हैं. प्रतिनियुक्ति से आकर मुख्य सचिव बनने वाले लगातार तीसरे अधिकारी : केंद्र से प्रति नियुक्ति से लौटकर राजस्थान के मुख्य सचिव बनने वाले वी श्रीनिवास लगातार तीसरे अधिकारी हैं. इससे पहले भजनलाल सरकार के गठन के बाद सुधांश पंत दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर लौटकर राजस्थान के मुख्य सचिव बनाए गए थे. इससे पहले पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में भी उषा शर्मा को दिल्ली से बुलाकर राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया था. कार्मिक विभाग ने आदेश किया जारी (सौजन्य : कार्मिक विभाग राजस्थान)