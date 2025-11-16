वरिष्ठ IAS वी. श्रीनिवास बने राजस्थान के नए मुख्य सचिव, आदेश हुए जारी
राजस्थान के मुख्य सचिव के तौर पर वी श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है.
Published : November 16, 2025 at 12:05 PM IST
जयपुर : राजस्थान कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं. माना जा रहा है कि वी श्रीनिवास सोमवार या मंगलवार को मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर सकते हैं. आदेशों के मुताबिक नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी देखेंगे. चर्चा है कि वीर श्रीनिवास आज शाम दिल्ली से जयपुर लौटेंगे इससे पहले शुक्रवार शाम को ही केंद्र सरकार ने उन्हें राजस्थान के मूल कैडर के लिए कार्य मुक्त किया था. तब से ही ऐसी प्रबल संभावनाएं बन गई थी कि वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव बन सकते हैं.
प्रतिनियुक्ति से आकर मुख्य सचिव बनने वाले लगातार तीसरे अधिकारी : केंद्र से प्रति नियुक्ति से लौटकर राजस्थान के मुख्य सचिव बनने वाले वी श्रीनिवास लगातार तीसरे अधिकारी हैं. इससे पहले भजनलाल सरकार के गठन के बाद सुधांश पंत दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर लौटकर राजस्थान के मुख्य सचिव बनाए गए थे. इससे पहले पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में भी उषा शर्मा को दिल्ली से बुलाकर राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया गया था.
वरिष्ठता में थे दूसरे नंबर पर : वी श्रीनिवास लंबे समय से केंद्र में प्रतिनयुक्ति पर थे. वे साल 2018 में ही केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे और अलग-अलग विभागों में प्रमुख पदों पर काम कर चुके थे. फिलहाल वे प्रशासनिक सुधार विभाग और पेंशनर्स विभाग में सचिव के पद पर तैनात थे. राजस्थान के निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत के अचानक दिल्ली लौट के बाद गुरुवार को वी श्रीनिवास ने दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद ही अटकलें का दौर तेज हो गया था कि वी श्रीनिवास राजस्थान के मुख्य सचिव पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं. इसके एक दिन बाद ही शुक्रवार को केंद्र सरकार ने उन्हें रिलीव कर दिया था.
इन प्रमुख पदों पर रहे : 1989 बैच के अधिकारी वी श्रीनिवास सबसे पहले 1991 में भीलवाड़ा में सब डिविजनल ऑफिसर के पोस्ट पर तैनात हुए. इसके बाद में 1997 में पाली और जोधपुर के कलेक्टर रहे. साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे. राजस्थान में भी स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग और साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग में सचिव रह चुके हैं. साल 2010 में केंद्र सरकार के टेक्सटाइल्स विभाग में संयुक्त सचिव और साल 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं. साल 2017 में राजस्थान में टैक्स बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं और साल 2017 में ही राजस्व विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.