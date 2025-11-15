Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में सचिव का पद संभालेंगे सुधांश पंत, 30 नवंबर तक निभाएंगे जिम्मेदारी

1 दिसंबर 2025 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में सचिव के पद पर पदभार संभालेंगे सुधांश पंत.

सुधांश पंत
सुधांश पंत (Photo source- सूचना जनसंपर्क विभाग)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 15, 2025 at 1:25 PM IST

3 Min Read
जयपुर : राजस्थान में मुख्य सचिव का पद छोड़कर अचानक दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले मौजूदा मुख्य सचिव सुधांश पंत अब 30 नवंबर 2025 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव के पद पर कामकाज संभालेंगे. इस संबंध में शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए.

हालांकि दिलचस्प यह है कि वे फिलहाल 15 दिनों के लिए ही इस पद पर तैनात रहेंगे, उसके बाद 1 दिसंबर 2025 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में सचिव के पद पर कामकाज संभालेंगे. क्योंकि उनकी प्रतिनियुक्ति इसी पद पर हुई है. हालांकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित यादव 30 नवंबर तक इस पद पर काम करेंगे. उसके बाद वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे. उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ही सुधांश पंत इस पद पर काम करेंगे. फिलहाल केंद्र सरकार ने उन्हें 15 दिनों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव के पद पर जिम्मेदारी सौंपी है.

केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए
केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

22 महीने ही रहे मुख्य सचिव : सुधांश पंत को 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के मुख्य सचिव बनाए गए थे और अब वे करीब 22 महीने ही राजस्थान के मुख्य सचिव रहे. इसी बीच उन्होंने अचानक दिल्ली जाने का फैसला ले लिया. सुधांश पंत साल 2022 में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए थे और राज्य में भजनलाल सरकार गठन के बाद ही वे राजस्थान लौटे थे. 1991 बैच के आईएएस अधिकारी सुधांश पंत जैसलमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, जयपुर के कलक्टर रहने के साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त भी रह चुके हैं. इसके अलावा आयुक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जयपुर, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव रह चुके हैं.

पंत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रह चुके हैं. हालांकि इस दौरान तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी से उनकी नहीं बन पाई थी उसके बाद सुधांश पंत केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए थे. प्रदेश में भाजपा की भजनलाल सरकार के गठन के बाद ही राजस्थान लौटे थे और मुख्य सचिव बनाए गए थे. हालांकि वे राजस्थान के दूसरे ऐसे मुख्य सचिव हैं जो केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर लौटने के बाद मुख्य सचिव बनाए गए थे. इससे पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में उषा शर्मा को भी केंद्र से बुलाकर राजस्थान में मुख्य सचिव बनाया गया था.

केंद्र में भी संभाले महत्वपूर्ण विभाग : वहीं सुधांश पंत ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति के दौरान भी कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी. उन्हें साल 2022 में जहाजरानी मंत्रालय में ओएसडी बनाया गया था. उसके बाद उन्हें इसी विभाग में सचिव पद पर तैनात किया गया था. साल 2023 में उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ओएसडी बनाया गया था और कुछ दिनों बाद इसी विभाग में उन्हें सचिव के पद पर भी तैनात किया गया था.

TAGGED:

IAS OFFICER SUDHANSHU PANT
RAJASTHAN CS TRANSFER
IAS TRANSFER
SUDHANSHU PANT

