वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी बने NDMC के नए चेयरपर्सन, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
1997 बैच के अनुभवी आईएएस अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी का प्रशासनिक करियर शानदार रहा है.
Published : August 5, 2026 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1997 बैच के एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी को एनडीएमसी के चेयरपर्सन पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद यह नियुक्ति प्रभावी कर दी गई है.
भार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा आदेश
गृह मंत्रालय से जारी पत्र के मुताबिक, द्विवेदी इस पद का कार्यभार औपचारिक रूप से ग्रहण करने की तिथि से लेकर अगले अग्रिम आदेशों तक इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालेंगे. इस संबंध में अधिसूचनाएं भी जारी कर दी गई हैं, जिन्हें दिल्ली के असाधारण राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा गया है. इस प्रशासनिक नियुक्ति की एक प्रति उपराज्यपाल के सचिव, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, तथा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए जारी कर दी गई है.
प्रशासनिक अनुभव का मिलेगा लाभ
1997 बैच के अनुभवी आईएएस अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी का प्रशासनिक करियर शानदार रहा है. उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान केंद्र और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं. उनकी गिनती देश के कुशल और अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों में होती है. एनडीएमसी जैसे अति-विशिष्ट क्षेत्र, जहां राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय मंत्रालयों समेत देश के प्रमुख वीवीआईपी इलाके आते हैं, वहां नागरिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में एनडीएमसी चेयरपर्सन की भूमिका बेहद अहम होती है. उम्मीद जताई जा रही है कि द्विवेदी के नेतृत्व में एनडीएमसी क्षेत्र के विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी तथा नागरिकों को बेहतर और पारदर्शी प्रशासनिक सेवाएं मिल सकेंगी.
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