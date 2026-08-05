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वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार द्विवेदी बने NDMC के नए चेयरपर्सन, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

मनोज कुमार द्विवेदी बने NDMC के नए चेयरपर्सन ( ETV Bharat )