पांच साल की सेवा बाकी, फिर भी इस सीनियर IAS अधिकारी ने क्यों लिया नौकरी छोड़ने का निर्णय?
हालांकि, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें अपने फैसले पर फिर विचार करने की सलाह भी दी, लेकिन...
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 12:08 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की नौकरशाही को लेकर एक बड़ी खबर है. प्रदेश में 2001 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर आर सेलवम ने समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने का फैसला लिया है. जबकि, उनकी रिटायरमेंट में अभी पंच साल का समय शेष बचा है. इस अधिकारी ने अपने जीवन में व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए, सुक्खू सरकार से प्री-मैच्योर रिटायरमेंट की अनुमति मांगी. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत के बाद सरकार ने आर सेलवम के विशेष आग्रह को स्वीकार कर लिया है. अब इस मामले को अंतिम मंजूरी के लिए अब केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को भेजा जाएगा.
सीनियर IAS अफसर ने छोड़ दी नौकरी
दिलचस्प बात यह है कि आर. सेलवम हाल ही में भारत सरकार में डेपुटेशन पूरा कर हिमाचल लौटे थे, जिसके बाद उन्हें यहां पर फाइनेंशियल कमिश्नर (अपील) जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी गई थी. ऐसे में अचानक उनके नौकरी छोड़ने का निर्णय प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने फैसले पर फिर विचार करने की सलाह भी दी, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए अधिकारी अपने निर्णय पर कायम हैं.
इन 2 HAS अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी
IAS अधिकारी आर सेलवम के मैच्योर रिटायरमेंट निर्णय लिए जाने के बाद सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HAS) के दो अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं. राजस्व विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी निशांत ठाकुर को डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू एवं डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, जो इससे पहले सचिवालय सेवाएं कैडर की अधिकारी रीटा वालिया के पास था. वहीं, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सचिव रहे विनय मोदी को राज्य सरकार ने असिस्टेंट कमिश्नर टू डीसी ऊना नियुक्त किया है. हालांकि मेंबर सेक्रेटरी का अतिरिक्त कार्य भार भी वह देखेंगे.
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