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हरियाणा में BJP सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस विधायक, तेल की कीमतों से लेकर HPSC पर घेरा, IAS को सस्पेंड करने की मांग

चंडीगढ़ : हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता की. इस प्रेसवार्ता में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा , बीबी बत्रा , आफ़ताब अहमद के साथ पार्टी नेता नरेश सेलवाल और चंद्रप्रकाश मौजूद रहे. इस दौरान इन पार्टी नेताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा. इसके साथ ही मौजूदा हरियाणा सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी घेरा.

तेल की कीमतों को लेकर घेरा : अशोक अरोड़ा ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही उन्हें आशंका थी कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे. बीते एक सप्ताह में पेट्रो पदार्थों के 2 बार रेट बढ़ाये गये हैं. कांग्रेस ने इसके विरोध में जिला स्तर पर प्रदर्शन करके राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है. अशोक अरोड़ा ने कहा कि 44 लाख करोड़ का मुनाफा 12 साल में तेल कंपनियों ने कमाया है. वहीं लोगों के ऊपर लगातार बोझ डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि 2014 में यूपीए की सरकार में तेल दाम की बढ़ोत्तरी का विरोध बीजेपी करती थी. 2014 में कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 108 डॉलर थी जो 2026 में भी रही, लेकिन तेल के रेट लगातार बढ़ाए गए.

हरियाणा में BJP सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस विधायक (ETV Bharat)

सरकार से सवाल : इसके साथ ही अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. भ्रष्टाचार के मामले में IAS के नाम सामने आ रहे हैं. हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में जो IAS निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने कांग्रेस की वोट कैंसिल की , चूंकि सरकार ने उन पर घोटाले को लेकर दबाव बनाया था. कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि 28 जुलाई 2006 में पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (PTC)से एक पॉवर परचेज एग्रीमेंट हुआ था. बीबी बत्रा ने हरियाणा में पॉवर परचेज के एग्रीमेंट में ज्यादा रेट में बिजली खरीदने का आरोप लगाया. बीबी बत्रा ने कहा कि करीब 1500 करोड़ रुपये सरकार ने पॉवर परचेज के गलत तरीके से कम्पनियों को दिए, इस पर सरकार जवाब दें. रोहतक में HTL कम्पनी को सरकार ने 77 करोड़ रुपये दिए और फ़ायदा पहुंचाया है.

"पंकज अग्रवाल को सस्पेंड करें" : IDFC बैंक फ्रॉड मामले पर बीबी बत्रा ने कहा कि बैंक फ्रॉड में 645 करोड़ का मामला है. इनमें IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है. 26-2-2026 को सरकार ने IAS पंकज अग्रवाल को रिटर्निंग अधिकारी राज्यसभा चुनाव का बनाया था, जबकि उनके खिलाफ बैंक फ्रॉड की एफआईआर हो चुकी थी. बीबी बत्रा ने कहा सरकार वित्तीय व्यवस्था में सभी विभागों की डिपार्टमेंटल जांच करें. बीबी बत्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कहा कि सरकार IAS पंकज अग्रवाल को सस्पेंड करें. उन्होंने कहा कि IAS पंकज अग्रवाल कृषि विभाग में प्रधान सचिव नियुक्त थे और HSAMB में 10 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ है. बीबी बत्रा ने कहा कि अगर एफआईआर में इन अधिकारियों के नाम नहीं है तो सरकार ने सीबीआई को इनसे पूछताछ की अनुमति भी क्यों दी है.