ETV Bharat / state

हरियाणा में BJP सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस विधायक, तेल की कीमतों से लेकर HPSC पर घेरा, IAS को सस्पेंड करने की मांग

हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों ने चंडीगढ़ में कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कांफ्रेंस की और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर सरकार को घेरा है.

Senior Haryana Congress MLAs targeted the BJP government over petrol and diesel prices
हरियाणा में BJP सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस विधायक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 20, 2026 at 10:41 PM IST

|

Updated : May 20, 2026 at 11:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता की. इस प्रेसवार्ता में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा , बीबी बत्रा , आफ़ताब अहमद के साथ पार्टी नेता नरेश सेलवाल और चंद्रप्रकाश मौजूद रहे. इस दौरान इन पार्टी नेताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा. इसके साथ ही मौजूदा हरियाणा सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी घेरा.

तेल की कीमतों को लेकर घेरा : अशोक अरोड़ा ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही उन्हें आशंका थी कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे. बीते एक सप्ताह में पेट्रो पदार्थों के 2 बार रेट बढ़ाये गये हैं. कांग्रेस ने इसके विरोध में जिला स्तर पर प्रदर्शन करके राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है. अशोक अरोड़ा ने कहा कि 44 लाख करोड़ का मुनाफा 12 साल में तेल कंपनियों ने कमाया है. वहीं लोगों के ऊपर लगातार बोझ डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि 2014 में यूपीए की सरकार में तेल दाम की बढ़ोत्तरी का विरोध बीजेपी करती थी. 2014 में कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 108 डॉलर थी जो 2026 में भी रही, लेकिन तेल के रेट लगातार बढ़ाए गए.

हरियाणा में BJP सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस विधायक (ETV Bharat)

सरकार से सवाल : इसके साथ ही अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. भ्रष्टाचार के मामले में IAS के नाम सामने आ रहे हैं. हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में जो IAS निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने कांग्रेस की वोट कैंसिल की , चूंकि सरकार ने उन पर घोटाले को लेकर दबाव बनाया था. कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि 28 जुलाई 2006 में पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (PTC)से एक पॉवर परचेज एग्रीमेंट हुआ था. बीबी बत्रा ने हरियाणा में पॉवर परचेज के एग्रीमेंट में ज्यादा रेट में बिजली खरीदने का आरोप लगाया. बीबी बत्रा ने कहा कि करीब 1500 करोड़ रुपये सरकार ने पॉवर परचेज के गलत तरीके से कम्पनियों को दिए, इस पर सरकार जवाब दें. रोहतक में HTL कम्पनी को सरकार ने 77 करोड़ रुपये दिए और फ़ायदा पहुंचाया है.

"पंकज अग्रवाल को सस्पेंड करें" : IDFC बैंक फ्रॉड मामले पर बीबी बत्रा ने कहा कि बैंक फ्रॉड में 645 करोड़ का मामला है. इनमें IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है. 26-2-2026 को सरकार ने IAS पंकज अग्रवाल को रिटर्निंग अधिकारी राज्यसभा चुनाव का बनाया था, जबकि उनके खिलाफ बैंक फ्रॉड की एफआईआर हो चुकी थी. बीबी बत्रा ने कहा सरकार वित्तीय व्यवस्था में सभी विभागों की डिपार्टमेंटल जांच करें. बीबी बत्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कहा कि सरकार IAS पंकज अग्रवाल को सस्पेंड करें. उन्होंने कहा कि IAS पंकज अग्रवाल कृषि विभाग में प्रधान सचिव नियुक्त थे और HSAMB में 10 करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ है. बीबी बत्रा ने कहा कि अगर एफआईआर में इन अधिकारियों के नाम नहीं है तो सरकार ने सीबीआई को इनसे पूछताछ की अनुमति भी क्यों दी है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग : वहीं कांग्रेस विधायक आफ़ताब अहमद ने कहा कि पेपर लीक हो रहे है. अगर पेपर लीक नहीं होते तो हरियाणा के युवाओं को नजर अंदाज किया जाता है. हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को पक्की नौकरी की बजाय HKRN में उन्हें कच्ची नौकरी दी जा रही है. आफ़ताब अहमद ने कहा नीट का एग्जाम लीक होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल खड़े हुए है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है.

HPSC की जांच की मांग : इस सबके बीच बीबी बत्रा ने कहा कि HPSC के चेयरमैन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. बीबी बत्रा ने कहा हरियाणा के यूथ के साथ कमीशन गलत कर रहा है. बाहर के युवाओं को मौका मिलता है, ये एक बड़ी साजिश है. वहीं अशोक अरोड़ा ने कहा कि HPSC की वर्किंग की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए. अशोक अरोड़ा ने कहा कि संदेह है कि HPSC हरियाणा से बाहर पेपर लीक करती है. HPSC हरियाणा के जिन युवाओं को फेल करती है, उन्हें ही HKRN के तहत नौकरी दे रही है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : पंचकूला में HPSC ऑफिस पर संग्राम, युवाओं को हाथ-पैर पकड़कर खींचा, बिहार का चेयरमैन थोपने का आरोप

ये भी पढ़ें : HPSC लगातार विवादों के घेरे में, विपक्ष का आरोप हरियाणवी युवाओं को किया जा रहा दरकिनार, भर्तियों के आंकड़े और एक्सपर्ट की नजर

ये भी पढ़ें : "राहुल गांधी का दिमागी संतुलन बिगड़ा, किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं इलाज", हरियाणा CM ने दी सलाह

Last Updated : May 20, 2026 at 11:00 PM IST

TAGGED:

HARYANA CONGRESS MLA PC
ASHOK ARORA
BB BATRA
AFTAAB AHMED
HARYANA CONGRESS MLA PC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.