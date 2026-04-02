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उत्तराखंड की तेज तर्रार सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर का क्यों हुआ ट्रांसफर, जानें पूरी कहानी

जानिए पूरा मामला: करीब एक महीना पहले हरिद्वार यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कैश खुराना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और बिना नाम लिखे आरोप लगाया कि हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर लाइसेंस के लिए रिश्वत लेती हैं. इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रानीपुर कोतवाली में कैश खुराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. मुकदमा दर्ज होने के विरोध में कैश खुराना ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अनीता भारती के कार्यालय पर बीती आठ मार्च को प्रदर्शन कर डाला. इसके बाद बीते सप्ताह कैश खुराना एक दवा कारोबारी के साथ हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे. आरोप लगाया कि दवा के लाइसेंस जारी करने के एवज में अनीता भारती ने उनसे रिश्वत मांगी. साथ ही एक वाट्सअप चैट भी साझा की.

सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती का ट्रांसफर: बीते सप्ताह कैश खुराना के साथ आए एक दवा कारोबारी ने भी ड्रग इंस्पेक्टर पर ड्रग लाइसेंस जारी करने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे. इतना ही नहीं एक चैट भी साझा की थी. कथित व्हाट्सएप चैट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए सीनियर ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती को हरिद्वार से ट्रांसफर कर देहरादून मुख्यालय से अटैच कर दिया है. उनकी जगह असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर सुधीर को जिले का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है.

हरिद्वार: हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कैश खुराना के बीच उपजा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में अनीता भारती ने कैश खुराना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. उसके बाद कैश खुराना ने प्रेस कांफ्रेस कर सभी आरोप बेबुनियाद बताए और फिर अनीता भारती के खिलाफ प्रदर्शन किया.

सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती का स्पष्टीकरण (Photo Courtesy: Drugs Control Department)

फार्मा कंपनी के मालिक ने लगाए आरोप: सोशल मीडिया पर एक कथित व्हाट्सएप चैट तेजी से वायरल हुई. इस चैट में लाइसेंस जारी करने के बदले पैसों की मांगने के गंभीर आरोप लगाए गए. यह आरोप एक फार्मा कंपनी के मालिक द्वारा सार्वजनिक किए गए, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया और विभाग पर सवाल उठने लगे. हालांकि उसी दिन अनीता भारती ने इसे साजिश बताया और बयान जारी कर कहा था कि यह चैट स्टेशनरी के सामान से संबंधित है.

सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती को देहरादून मुख्यालय से अटैच करने का आदेश (Photo Courtesy: Drugs Control Department)

अनीता भारती देहरादून मुख्यालय अटैच: मामले ने तूल पकड़ा तो उत्तराखंड के ड्रग्स कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने कार्रवाई कर डाली. उन्होंने अनीता भारती का हरिद्वार से ट्रांसफर कर देहरादून मुख्यालय से अटैच कर दिया. ताजबर सिंह ने बताया कि-

सीनियर ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती को देहरादून मुख्यालय से अटैच करने के आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है. विभाग ने तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है. साथ ही हरिद्वार में कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए सुधीर को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.

-ताजबर सिंह जग्गी, ड्रग्स कंट्रोलर, उत्तराखंड-

सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म: इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है. कुछ लोग अनीता भारती के खिलाफ कमेंट कर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और कुछ लोग अनीता भारती के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं. बहरहाल अनीता भारती ने भी स्पष्टीकरण में आरोप लगाने वाले दवा कारोबारी रमेश मैठाणी से गरीब बच्चों के लिए स्टेशनरी और गरीब कन्या के विवाह के लिए सहयोग मांगने के लिए मैसेज करने की बात कही है.

फार्मा कंपनी के मालिक ने आरोप वापस लिए: उधर रमेश मैठाणी ने भी आवेश में आकर आरोप लगाने की बात स्वीकार की है. सोशल मीडिया पर अनीता भारती के ट्रांसफर, उनका और दवा कारोबारी का स्पष्टीकरण वायरल हो रहा है.

यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सच्चाई की जीत बताया: फिलहाल कैश खुराना ने इसे सच्चाई की जीत बताते हुए अधिकारियों और अपने साथियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि नए ड्रग इंस्पेक्टर ईमानदारी से कार्य करेंगे.

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