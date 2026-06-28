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शाहजहांपुर में वरिष्ठ चिकित्सक की संदिग्ध हालात में मौत; सरकारी आवास में मिला शव, 2019 से कांट CHC पर थे तैनात

शाहजहांपुर : थाना कांट क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में तैनात वरिष्ठ चिकित्सक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. चिकित्सक का शव रविवार को उनके सरकारी आवास में मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने परिवार को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि मृत्यु के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.







एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि थाना कांट क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर तैनात वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजीव मल्होत्रा (62) से उनके सहकर्मी ने फोन से संपर्क किया तो कोई जवाब नहीं मिला. बार-बार फोन करने के बाद भी जवाब न मिलने पर सहयोगी उनके सरकारी आवास पहुंचे, जहां मुख्य द्वार अंदर से बंद था और डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया.