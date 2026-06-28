शाहजहांपुर में वरिष्ठ चिकित्सक की संदिग्ध हालात में मौत; सरकारी आवास में मिला शव, 2019 से कांट CHC पर थे तैनात
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 3:33 PM IST
शाहजहांपुर : थाना कांट क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में तैनात वरिष्ठ चिकित्सक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. चिकित्सक का शव रविवार को उनके सरकारी आवास में मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने परिवार को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि मृत्यु के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि थाना कांट क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर तैनात वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजीव मल्होत्रा (62) से उनके सहकर्मी ने फोन से संपर्क किया तो कोई जवाब नहीं मिला. बार-बार फोन करने के बाद भी जवाब न मिलने पर सहयोगी उनके सरकारी आवास पहुंचे, जहां मुख्य द्वार अंदर से बंद था और डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया.
उन्होंने बताया कि सहकर्मी की सूचना पर क्षेत्राधिकारी सदर और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा दरवाजा खुलवाकर अंदर प्रवेश किया. कमरे के भीतर डॉ. राजीव मल्होत्रा का शव जमीन पर पड़ा मिला. मौके पर प्रारंभिक जांच के दौरान उनकी आंख पर चश्मा लगा था तथा हल्का रक्तस्राव भी दिखाई दिया. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की.
उन्होंने बताया कि पुलिस को उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी से पता चला कि डॉ. राजीव मेहरोत्रा डायबिटीज सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी पीड़ित थे. पुलिस ने प्रथम दृष्टया हृदयाघात (हार्ट अटैक) से मौत की आशंका जताई है. डॉ. राजीव मेहरोत्रा मूलरूप से सीतापुर जिले के निवासी थे और वर्ष 2019 से कांट सीएचसी में तैनात थे. घटना की सूचना उनके परिजन को देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृत्यु के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.
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