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31 जुलाई को रिटायर होने से पहले रीको के वरिष्ठ DGM रिश्वत लेते गिरफ्तार, जूनियर असिस्टेंट भी धरा

जयपुर एसीबी एएसपी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि एसीबी को परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी. शिकायत का सत्यापन करने के बाद शुक्रवार को अजमेर और ब्यावर रिको के कार्यालय में एकसाथ ट्रैप की कार्रवाई की गई. अजय विश्वकर्मा को अजमेर के वैशाली नगर स्थित रीजनल कार्यालय और ब्यावर में रीको की सब यूनिट ऑफिस से कमलेश गुर्जर को रिश्वत की राशि परिवादी से लेते गिरफ्तार किया. ब्यावर में एएसपी ज्ञान प्रकाश और अजमेर में एएसपी मनोज गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है.

अजमेर: जयपुर एसीबी की टीम ने अजमेर में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) के वरिष्ठ डिप्टी जनरल मैनेजर अजय विश्वकर्मा को 50 हजार और जूनियर असिस्टेंट कमलेश गुर्जर को 35 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. दोनों ने परिवादी के ब्यावर रीको क्षेत्र में लीज डीड बनाने की एवज में 85 हजार रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी.

उन्होंने बताया कि ब्यावर में परिवादी के रीको क्षेत्र में लीज डीड के प्रकरण के निस्तारण की एवज में 35 हजार रुपए की रिश्वत परिवादी से लेते जूनियर अस्सिटेंट कमलेश को गिरफ्तार किया गया. वहीं अजमेर में भी रीको के रीजनल कार्यालय में वरिष्ठ डिप्टी जनरल मैनेजर अजय विश्वकर्मा को 50 हजार रुपए परिवादी से रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया. दोनों ही आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. दोनों ही आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

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31 जुलाई को होना था सेवानिवृत: अजमेर में रीको के रीजनल कार्यालय में 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार वरिष्ठ डिप्टी जनरल मैनेजर अजय विश्वकर्मा 31 जुलाई को ही सेवानिवृत होने वाले थे. अजय विश्वकर्मा की पोस्टिंग किशनगढ़ में है. उन्हें अजमेर का भी अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है.

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दोनों कार्रवाई एक ही प्रकरण में: अजमेर में कार्रवाई को लीड कर रहे जयपुर एसीबी एएसपी मनोज गुप्ता ने बताया कि परिवादी मनीष शर्मा की ओर से जयपुर हेड क्वार्टर को शिकायत मिली थी कि ब्यावर के संथाना में रीको के औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन किए जा रहे हैं. उसके लिए रिश्वत मांगी जा रही है. एसीबी की टीम ने पहले शिकायत का सत्यापन किया. इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया. ब्यावर रीको के दफ्तर में पट्टा बदलने के नाम पर कमलेश गुर्जर ने 35 हजार रुपए और अजमेर में 50 हजार रुपए रिश्वत के लेते अजय विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है उन्होंने बताया कि अजमेर और ब्यावर में की गई कार्रवाई का प्रकरण एक ही है. इसमें परिवादी मनीष शर्मा है. एक ही पट्टे को लेकर ही शि