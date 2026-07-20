बेडरोल चोरी से लेकर सांप-बिच्छू की शिकायतों तक, हर सवाल पर बोलीं रांची रेल मंडल की सीनियर DCM श्रेया सिंह
सीनियर डीसीएम ने रांची रेल मंडल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के संबंध में विशेष जानकारी साझा की है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : July 20, 2026 at 4:00 PM IST
रांची: बरसात के मौसम में सुरक्षित रेल परिचालन, दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग, एसी कोचों से बेडरोल चोरी, ट्रेनों में सांप-बिच्छू मिलने जैसे कई शिकायतें मिलती हैं. इस पर रांची रेल मंडल की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर DCM) श्रेया सिंह ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की है. उन्होंने श्रावणी मेला को लेकर रेलवे की तैयारियों पर भी खास जानकारी साझा की है.
बेडरोल चोरी ने रेलवे की बढ़ाई चिंता
उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. बेडरोल चोरी के बढ़ते मामलों पर श्रेया सिंह ने चिंता जताई. उन्होंने बताया कि जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच रांची रेल मंडल से 9 लाख 31 हजार से अधिक बेडरोल आइटम गायब हो चुके हैं. इनमें चादर, कंबल, फेस टॉवल और तकिए शामिल हैं. बेडरोल चोरी के मामलों में रांची रेल मंडल देश में दूसरे स्थान पर है.
उन्होंने कहा कि सबसे अधिक फेस टॉवल और चादरें चोरी होती हैं. हटिया-इस्लामपुर एक्सप्रेस, हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस, हटिया गरीब रथ एक्सप्रेस और हटिया-बेंगलुरु एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में ऐसे मामले अधिक सामने आते हैं. श्रेया सिंह ने कहा कि बेडरोल रेलवे की संपत्ति है. यात्रियों से अपील है कि यात्रा समाप्त होने से लगभग 30 मिनट पहले बेडरोल वापस कर दें. इसे साथ ले जाना दंडनीय अपराध है. इससे रेलवे को आर्थिक नुकसान होने के साथ अगली यात्रा के लिए बेडरोल उपलब्ध कराने में भी परेशानी होती है.
ट्रेनों में सांप-बिच्छू मिलने की शिकायत
वहीं, दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों में लगातार बढ़ रही भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट पर उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल रांची रेल मंडल तक सीमित नहीं है. कई राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है. इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड को अतिरिक्त ट्रेनों और कोचों के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है.
उन्होंने कहा, रांची रेल मंडल अपने स्तर पर लगातार पहल कर रहा है. रेलवे बोर्ड और उच्च अधिकारियों के साथ इस विषय पर लगातार संवाद हो रहा है. यात्रियों की मांग को देखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा. बरसात के दौरान ट्रेनों में सांप या बिच्छू मिलने की शिकायतों पर सीनियर DCM ने कहा कि मानसून में कभी-कभी ऐसी शिकायतें मिलती हैं, लेकिन रेलवे इस मामले को बेहद गंभीरता से लेता है. हटिया यार्ड से रवाना होने वाली प्रत्येक ट्रेन की विस्तृत जांच की जाती है. कोचों में कीटनाशक और आवश्यक दवाओं का छिड़काव किया जाता है. पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है.
श्रावणी मेला में चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
उन्होंने कहा, बरसात में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है. यदि कहीं से शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाती है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों पर श्रेया सिंह ने बताया कि सुल्तानगंज और बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल की ओर से दो जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. जुलाई के अंतिम सप्ताह से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक ये ट्रेनें कुल 56 फेरे लगाएंगी. इसके अलावा स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई और यात्रियों के मार्गदर्शन की विशेष व्यवस्था की जा रही है.
उन्होंने कहा कि यदि यात्रियों की संख्या अनुमान से अधिक होती है या अतिरिक्त आवश्यकता महसूस होती है तो रेलवे स्थिति की समीक्षा कर और भी जरूरी व्यवस्थाएं करेगा. हमारा प्रयास है कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा मिल सके.
श्रेया सिंह ने कहा कि रांची रेल मंडल लगातार यात्रियों से मिलने वाली शिकायतों की निगरानी कर रहा है और समय-समय पर आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं. उनका कहना है कि यात्रियों के सहयोग से ही रेलवे की सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है.
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