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कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने दिया इस्तीफा, पटवारी और हरीश चौधरी पर लगे गंभीर आरोप

इंदौर: इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह यादव ने पार्टी में अपनी उपेक्षा से आहत होकर इस्तीफा दे दिया है. पिछले 30 सालों से कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे राकेश सिंह यादव ने अपनी पार्टी छोड़ने की वजह सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को बताया है.

राकेश सिंह यादव ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ते ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी हरीश चौधरी पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब लोकतंत्र नहीं, बल्कि तानाशाही चल रही है. सच बोलने वालों को नोटिस देकर चुप कराया जा रहा है, जबकि संगठन कुछ नेताओं की मनमर्जी से संचालित हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव की हार के लिए जीतू पटवारी और हरीश चौधरी जिम्मेदार हैं.

कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में जाने की संभावना से नहीं किया इनकार

यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के योग्य नहीं हैं, वे वरिष्ठ नेताओं का अपमान करते हैं. उनके नेतृत्व में कांग्रेस अगले 15 वर्षों तक सत्ता में नहीं लौट पाएगी. टिकट वितरण और संगठन संचालन को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में जाने की संभावना से भी उन्होंने इनकार नहीं किया.