कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने दिया इस्तीफा, पटवारी और हरीश चौधरी पर लगे गंभीर आरोप
इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह यादव ने कहा, कांग्रेस में अब लोकतंत्र नहीं, बल्कि तानाशाही चल रही है. सच बोलने वालों को नोटिस देकर चुप कराया जा रहा है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 6:55 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 7:16 PM IST
इंदौर: इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह यादव ने पार्टी में अपनी उपेक्षा से आहत होकर इस्तीफा दे दिया है. पिछले 30 सालों से कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे राकेश सिंह यादव ने अपनी पार्टी छोड़ने की वजह सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को बताया है.
राकेश सिंह यादव ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ते ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रभारी हरीश चौधरी पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब लोकतंत्र नहीं, बल्कि तानाशाही चल रही है. सच बोलने वालों को नोटिस देकर चुप कराया जा रहा है, जबकि संगठन कुछ नेताओं की मनमर्जी से संचालित हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव की हार के लिए जीतू पटवारी और हरीश चौधरी जिम्मेदार हैं.
कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में जाने की संभावना से नहीं किया इनकार
यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के योग्य नहीं हैं, वे वरिष्ठ नेताओं का अपमान करते हैं. उनके नेतृत्व में कांग्रेस अगले 15 वर्षों तक सत्ता में नहीं लौट पाएगी. टिकट वितरण और संगठन संचालन को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में जाने की संभावना से भी उन्होंने इनकार नहीं किया.
कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा
30 साल से कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे राकेश सिंह यादव ने बताया कांग्रेस ने जमीन के मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं दिए उल्टे अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का अपमान कर रहे हैं क्योंकि वह खुद अध्यक्ष पद के लिए डिजर्व नहीं करते थे. उन्होंने कहा कांग्रेस ने एक सर्कुलर जारी किया कि मीडिया की डिबेट में शामिल नहीं होना है. लेकिन कांग्रेस से प्रमाण मांगे तो उल्टा उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया लिहाजा उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया.
उन्होंने कहा भारत न्यास ट्रस्ट को जमीन आवंटन के मामले में उन्होंने जो आरोप लगाए उनमें भी कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने कहा कि इंदौर में सांसद पद के प्रत्याशी अक्षय कांति बम और मीनाक्षी नटराजन कांड के पीछे पटवारी का हाथ है. लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में बैठे लोग जानते-बूझते भी पैसा लेकर खामोश बैठ जाते हैं. और यही कांग्रेस के लिए सबसे बुरी स्थिति है.