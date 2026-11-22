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यशपाल आर्य के साथ माला विवाद पर हरीश रावत की सफाई, नाराजगी की खबरों को बताया नैरेटिव, जारी हुई नई तस्वीर

यशपाल आर्य के साथ माला विवाद पर हरीश रावत की सफाई ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच बागेश्वर में माला पहनने को लेकर खींचतान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद दोनों के बीच विवाद की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था. कांग्रेस के भीतर दोनों नेताओं को लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई थी. हालांकि, दोनों ने नाराजगी की बात को नकारा भी था. वहीं अब दोनों नेताओं की साथ में हंसते खिलखिलाते कुछ तस्वीरें सामने आई हैं.

बागेश्वर में वायरल माला विवाद को लेकर हरीश रावत ने सफाई देते हुए कहा कि, यह विवाद नहीं बल्कि यह आपसी सम्मान और आत्मीयता का भाव था. उन्होंने वीडियो को गलत प्रचार और दुष्प्रचार करार देते हुए कहा कि, मौके पर ऐसा कोई विवाद या झगड़ा नहीं हुआ था. दोनों नेता एक-दूसरे का सम्मान करना चाहते थे.