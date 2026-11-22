यशपाल आर्य के साथ माला विवाद पर हरीश रावत की सफाई, नाराजगी की खबरों को बताया नैरेटिव, जारी हुई नई तस्वीर
कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने माला पहनाने को लेकर विवाद पर सफाई दी. साथ ही यशपाल के साथ एक तस्वीर भी सामने आई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 5:26 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच बागेश्वर में माला पहनने को लेकर खींचतान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. जिसके बाद दोनों के बीच विवाद की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था. कांग्रेस के भीतर दोनों नेताओं को लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई थी. हालांकि, दोनों ने नाराजगी की बात को नकारा भी था. वहीं अब दोनों नेताओं की साथ में हंसते खिलखिलाते कुछ तस्वीरें सामने आई हैं.
बागेश्वर में वायरल माला विवाद को लेकर हरीश रावत ने सफाई देते हुए कहा कि, यह विवाद नहीं बल्कि यह आपसी सम्मान और आत्मीयता का भाव था. उन्होंने वीडियो को गलत प्रचार और दुष्प्रचार करार देते हुए कहा कि, मौके पर ऐसा कोई विवाद या झगड़ा नहीं हुआ था. दोनों नेता एक-दूसरे का सम्मान करना चाहते थे.
मेरा उद्देश्य नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का आदर करना था, जबकि यशपाल आर्य भी मेरा सम्मान करना चाह रहे थे. इसी दौरान छोटे भाई होने के नाते उन्होंने पहले माला पहनाने की बात कही. इस पर मैंने भी सम्मानपूर्वक माला पहनाने की बात दोहराई.
-हरीश रावत, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस-
हरीश रावत के मुताबिक, यह पूरा घटनाक्रम आपसी आदर और आत्मीयता का प्रतीक था. उन्होंने आरोप लगाया कि, वीडियो के एक हिस्से को गलत तरीके से पेश कर ऐसा दिखाया गया, मानों उनके साथ कोई विवाद या हमला हुआ हो. उन्होंने मीडिया के कुछ लोगों पर भी भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर वीडियो को तोड़-मरोड़कर दिखाने का आरोप लगाया.
हरीश रावत ने कहा कि, वह दूसरे नेता के सम्मान और आदर भाव का पूरा सम्मान करते हैं. इस संबंध में कांग्रेस नेताओं ने अपने वरिष्ठ नेताओं के बीच माला विवाद पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कुछ लोग इसे नाराजगी का मुद्दा बनाकर अलग-अलग नैरेटिव तैयार कर रहे हैं.
उन्होंने मंच पर मौजूद सैलजा के मुस्कुराते हुए व्यवहार का भी जिक्र किया और कहा कि पूरे कार्यक्रम का माहौल सामान्य और सौहार्दपूर्ण था. पार्टी में किसी तरह की नाराजगी नहीं है. इसे बड़े भाई-छोटे भाई के बीच होने वाली सामान्य बातचीत की तरह ही देखा जाना चाहिए.
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