कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह ने दिया इस्तीफा, बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत करने गए थे, पार्टी ने जारी किया था नोटिस
BJP अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत करने के लिए सजे एक मंच पर कांग्रेस नेता अशोक सिंह की गले में बीजेपी का पटका था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 4:16 PM IST
लखनऊ: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है.
चार जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत करने के लिए सजे एक मंच पर कांग्रेस नेता अशोक सिंह की गले में बीजेपी का पटका डाले फोटो वायरल हो गई थी.
इसके बाद पार्टी की अनुशासन समिति की तरफ से नोटिस जारी कर उनसे सात दिन में जवाब तलब किया गया था. नोटिस से खफा अशोक सिंह ने अब पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया.
"ईटीवी भारत" से फोन पर बातचीत में कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने कहा कि "मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि इतना निष्ठावान सिपाही होने के बावजूद पार्टी ने नोटिस जारी कर मुझसे जवाब तलब कर लिया, जबकि एक फोन कर मुझसे तस्वीर की हकीकत के बारे में पूछा भी जा सकता था. उसके बाद बाद पार्टी चाहती तो नोटिस जारी कर देती मैं जवाब दे देता, लेकिन बिना मेरा पक्ष जाने ही नोटिस जारी कर दिया गया जिससे मैं आहत हूं. इसी वजह से अपना इस्तीफा दे दिया है. अब मैं किसी कीमत पर कांग्रेस पार्टी में नहीं रहूंगा."
पार्टी अध्यक्ष को भेजे गए इस्तीफे में अशोक सिंह ने लिखा है कि "प्रार्थी विगत 35 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान सिपाही है और वर्तमान में एआईसीसी सदस्य है. बहुत लंबे समय तक पार्टी में प्रवक्ता के पद पर अपनी सेवाएं दे चुका हूं. लगभग 20 वर्षों से आईसीसी का सदस्य हूं. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन मंत्री रहा हूं. चार जुलाई को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुशासन समिति ने मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया और आरोप लगाया कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जबकि लगभग 35 वर्ष से मैंने एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं. इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें."
उन्होंने अपने इस्तीफे की प्रतिलिपि कांग्रेस के यूपी प्रभारी, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय सचिव और अनुशासन समिति के सदस्य को भी भेजी है.