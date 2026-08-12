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किताबों की दुनिया से रहा नाता, पंचतत्व में विलीन होंगे शिमला के हंसमुख कांग्रेस नेता, CM सुक्खू सहित सुधीर शर्मा ने साझा की भावुक स्मृतियां

अनिल बख्शी शिमला शहर के चर्चित चेहरे थे. भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी उनके साथ अपने जुड़ाव को लेकर भावुक स्मृतियां साझा की हैं. बख्शी परिवार का किताबों की दुनिया से गहरा नाता रहा है. अनिल बख्शी शिमला के माल रोड पर नेशनल बुक डिपो का संचालन करते थे. किताबों की दुनिया के लोगों के लिए वो स्थान किसी तीर्थ जैसा था. हालांकि, अब नेशनल बुक डिपो की जगह अन्य दुकानों ने ले ली है, लेकिन शिमला के लोग अनिल बख्शी को नेशनल बुक डिपो वाले नीलू भाई के रूप में जानते थे. वे शिमला शहरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर सक्रिय थे.

शिमला: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल बख्शी का मंगलवार को सोलन जिला के दसेरन में सड़क हादसे में निधन हो गया था. चलती कार पर भारी चट्टान गिरने से बख्शी परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा. परिवार के मुखिया अनिल बख्शी इस हादसे में अपनी सांसें खो बैठे. उनकी पत्नी और बेटा घायल हैं. अनिल बख्शी के निधन से कांग्रेस पार्टी और उनके चाहने वालों में शोक की लहर है. उनका आज (बुधवार, 12 अगस्त) दोपहर बाद शिमला के कनलोग में अंतिम संस्कार किया जाएगा.

हिमाचल के वरिष्ठ मीडिया कर्मी डॉ. एमपीएस राणा ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने अपने प्रिय मित्र को खो दिया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनिल बख्शी के निधन पर गहरा शोक जताया है. सीएम ने अपने शोक संदेश में कहा कि शिमला शहरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल बख्शी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ संवेदनाएं प्रकट की हैं.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनिल बख्शी के निधन पर गहरा शोक जताया है. मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि, "सोलन में NH-205 शिमला-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर भराड़ीघाट के दसेरन के पास पहाड़ी से चट्टान गिरने से शिमला शहरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल बख्शी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. हादसे में उनकी पत्नी एवं बेटे के घायल होने की सूचना भी बेहद पीड़ादायक है."

सुधीर शर्मा ने जताय दुख

भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने अनिल बख्शी को याद करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि, अनिल बख्शी का परिवार बैजनाथ से संबंध रखता था. नेशनल बुक डिपो पर जाकर किताबें पलटने की स्मृतियां आज भी ताजा हैं. कांग्रेस से जुड़े दीपक सुंदरियाल ने भी अनिल बख्शी की यादों को साझा किया है. विख्यात लेखक एसआर हरनोट सहित कई अध्ययनशील लोगों ने अनिल बख्शी के देहांत पर शोक जताया है.

वहीं, भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी कांग्रेस नेता के निधन पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, "अनिल बख्शी (नीलू भाई) के निधन की खबर सुनकर बहुत सदमा लगा और दुख हुआ. बैजनाथ से ताल्लुक रखने वाला उनका परिवार समुदाय का एक जाना-पहचाना और सम्मानित हिस्सा रहा है. बुक डिपो जाने और वहां किताबें देखने और पढ़ने की यादें आज भी ताज़ा हैं."

उल्लेखनीय है कि, शिमला में माल रोड पर नेशनल बुक डिपो जब अस्तित्व में था तो वहां लेखक नई किताबों के आगमन का पता करने के लिए पहुंचते थे. हंस, नया ज्ञानोदय, पहल, पल-प्रतिपल जैसी नामी साहित्यिक पत्रिकाओं के मिलने का स्थान होने के कारण यहां लेखकों का निरंतर आना-जाना लगा रहता था. स्कूली बच्चे सुबह स्कूल जाते समय और शाम को स्कूल से आकर वहां खड़े होकर कॉमिक्स के पन्ने पलटते थे, लेकिन नीलू भाई ने कभी उन्हें डांटा नहीं. ये बात अलग है कि सुबह स्कूल जाते समय जो बच्चे वहां कॉमिक्स पढ़ते समय उसके रस में खो जाते थे, उन्हें नीलू भाई हल्की डांट पिलाते हुए जरूर कहते कि स्कूल का समय हो रहा है, जल्दी स्कूल के लिए निकलो. पीड़ा की बात ये है कि अब खुद अनिल बख्शी समय से पहले अपने जीवन के अंतिम सफर पर निकल गए.

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