कानपुर में महिला प्रधानाचार्य से सीनियर क्लर्क ने की छेड़छाड़, केबिन में की आपत्तिजनक हरकत, विरोध पर दी जान से मारने की धमकी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 9:57 PM IST
कानपुर: चकेरी थाना क्षेत्र में महिला प्रधानाचार्य ने अपने ही स्कूल के सीनियर क्लर्क पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर चकेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.
महिला का आरोप है कि कॉलेज में तैनात सीनियर क्लर्क लंबे समय से उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है. आरोपी अक्सर जबरन उनके केबिन में घुस जाता है और आपत्तिजनक व्यवहार करता है. विरोध करने पर वह उन्हें डराने और जान से मारने की धमकी भी देता है. इससे वह काफी समय में से तनाव में हैं.
महिला का आरोप है कि बीते 18 दिसंबर को भी आरोपी जबरन उनके केबिन में घुस आया और अश्लील हरकतें करने लगा. शोर मचाने पर कॉलेज के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद आरोपी गाली गलौज करता हुआ वहां से भाग निकला. जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दी.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसीपी ईस्ट अंजलि विश्वकर्मा ने जांच के लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया है जो कि पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करेगी.
एडीसीपी ईस्ट अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा नगर में स्थित एक स्कूल की प्रधानाचार्या ने सीनियर क्लर्क पंकज कुमार पांडेय पर अश्लीलता और अभद्रता का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी कक्ष में घुस जाता है. आए दिन छेड़खानी करता है. उन्होंने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर एक टीम का गठन किया गया है.
