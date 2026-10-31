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जांजगीर चांपा में बुजुर्गों का डे केयर सेंटर सियान गुड़ी, अकेलापन दूर करने की जगह, जानिए क्या है खास

बुजुर्गों का डे केयर सेंटर सियान गुड़ी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर चांपा : राज्य सरकार ने अब बुजुर्गों को एक स्थान मे स्वास्थ्य मनोरंजन और हम उम्र लोगों के साथ दिन भर बिताने के लिए सियान गुड़ी योजना की शुरुआत की थी. इसी कड़ी में जांजगीर चांपा में सियान गुड़ी का उद्घाटन हुआ. इस दौरान सियान गुड़ी में बुजुर्ग महिला,पुरुषों को सुबह से लेकर शाम तक एक ही जगह पर एक साथ रहने का मौका मिलेगा.साथ ही साथ उनके नाश्ते और भोजन का भी प्रबंध सियान गुड़ी में किया जाएगा. सियान गुड़ी के खुलने के एकाकी जीवन से परेशान बुजुर्गों को अपनापन और हम उम्र दोस्त मिलने से अपने जीवन के सुख दुख को साझा करने का अवसर मिलेगा.





बुजुर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया सियान गुड़ी

युवा अवस्था में इंसान सामाजिक दायित्वों को पूरा करता है, परिवार के साथ रहता है और अपने परिवार कर भरण पोषण करता है. इस दौरान उसकी काफी पूछ परख होती है. लेकिन नौकरी से रिटायरमेंट के बाद उसकी उपेक्षा होने लगती है. समाज में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बुजुर्गों को अलग-थलग छोड़ देते हैं.ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी पहल की है,जहां उन्हें घर जैसा माहौल मिलेगा. सियान गुड़ी में बुजुर्गों के स्वास्थ्य और मनोरंजन का ध्यान रखा जाएगा.दिन भर हम उम्र लोगों के साथ बिताने के बाद बुजुर्ग शाम को वापस अपने घर पर जा सकते हैं.