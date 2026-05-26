हिमाचल पंचायत चुनाव में बुजुर्गों में जोश दिखा हाई, बड़ी संख्या में पहुंचे मतदान केंद्र, लोकतंत्र के महापर्व में निभाया अपना फर्ज
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है. इस दौरान बड़ी संख्या में महिला, युवा और बुजुर्गों ने मतदान किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 3:33 PM IST|
Updated : May 26, 2026 at 3:46 PM IST
शिमला: आज 26 मई को हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी है. पहले चरण में प्रदेश की 1293 पंचायतों में मतदान चल रहा है. मतदान प्रक्रिया सुबह 7 से जारी है और दोपहर 3 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. इस दौरान सभी पंचायतों में वोटिंग को लेकर बुजुर्गों में जोश काफी हाई दिखा. 70 से लेकर 100 साल तक के बुजुर्ग चलते हुए मतदान केंद्र पहुंचे और लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की.
पंचायत चुनाव को लेकर शिमला जिले के ठियोग ब्लॉक में जीपी बलाग वार्ड नंबर 6 में 85 वर्षीय निर्मू देवी और 85 वर्षीय कुब्जा शर्मा ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग की.
वहीं, घुमारवीं के ग्राम पंचायत मोरसिंघी के पोलिंग बूथ मसधाण में 95 वर्षीय भगती देवी ने मतदान किया.
वहीं, मंडी जिले में बरोट पंचायत के वार्ड नंबर 6 में 89 वर्षीय भेखलु राम 80 वर्षीय बुज्जी देवी दंपति ने किया मतदान.
ठियोग के चिखड़ में 100 वर्षीय सूरत राम शर्मा ने मतदान किया.
मंडी जिले में गोपालपुर ब्लॉक में 113 साल की बुजुर्ग महिला ने डाला वोट.
जिला मंडी के गोपालपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गौंता के कुखान वार्ड नंबर 1 में 113 वर्षीय बुजुर्ग महिला मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
वहीं, बरोट पंचायत के वार्ड नंबर 6 में 86 वर्षीय चेत्री देवी ने किया मतदान.
शिमला जिले के घरयाणा मतदान केंद्र पर 71 साल के जगदीश और 90 वर्षीय पठानी ने डाला वोट.
शिमला जिले के ग्राम पंचायत झगटान में 103 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने मतदान किया.
जुब्बल की झगटान पंचायत में 105 वर्षीय गोखी देवी पैदल मतदान केंद्र पहुंचीं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
कुल्लू में 80 वर्षीय रेसु देवी, 85 साल कमला देवी और 90 साल के छेत्रराम मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग की. वहीं, गांव शिम मंडलगढ़ पंचायत में 102 साल राम लाल बौद्ध ने वोटिंग की.
करसोग के तत्तापानी में 101 वर्षीय बुजुर्ग द्वारुकु देवी ने मतदान किया.
रामपुर बुशहर में बटाली निवासी 100 वर्षीय बिंदु देवी ने वार्ड नंबर 4 ग्राम पंचायत गोपालपुर में अपना वोट डाला.
ठियोग में दिव्यांग महिला ओर पुरुष ने किया मतदान.
विकासखंड कंडाघाट की ग्राम पंचायत सिरीनगर के वार्ड नंबर 3 धाली में 90 वर्षीय कमला देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
विकासखंड पट्टा की ग्राम पंचायत बढ़लग में 85 वर्षीय यशोदा देवी व अन्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
विकासखंड रामपुर में ग्राम पंचायत गोपालपुर के वार्ड नंबर 6 में 90 वर्षीय शवीर दास अपनी पत्नी के साथ अपने मत का प्रयोग किया.
ग्राम पंचायत पौडिया के वार्ड क्यारनु व कोटी में 96 वर्ष के वीर सिंह और 90 वर्ष की गोकलू देवी ने मतदान किया.
बूथ ग्वाल टिक्कर के मतदान केंद्र में 80 साल के दीनाराम मतदान करने पहुंचे.
विकासखंड कुनिहार की ग्राम पंचायत बसंतपुर की 86 वर्षीय द्रोपती कंवर अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग.
विकासखंड कुनिहार की ग्राम पंचायत बसंतपुर के 95 वर्षीय रूपलाल अपने मताधिकार का प्रयोग किया.
कुंशाल बैजनाथ बूथ में 80 साल की कमला ने किया मतदान.
कुल्लू जिले के चिचम वार्ड नंबर 1 में 86 वर्षीय छेरिंग कुंजोम ने किया मतदान.
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