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शेयर ट्रेडिंग का लालच देकर बुजुर्ग से ठगे 1 करोड़ 87 लाख रुपए, पंजाब से गिरफ्तार हुआ शातिर

देहरादून के सीनियर सिटीजन को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जाल में फंसाया, देश की जानी-मानी एएमसी का कर्मचारी बताकर कर ली ठगी

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देहरादून के बुजुर्ग के साथ साइबर ठगी (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 4:26 PM IST

4 Min Read
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देहरादून: एसटीएफ की साइबर क्राइम कंट्रोल पुलिस ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर संगठित साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा किया है. गैंग का एक सदस्य लुधियाना, पंजाब से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात आदि राज्यों में भी शिकायतें दर्ज हैं.

ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी: साइबर ठगों द्वारा नामी AMC कम्पनी के नाम, लोगों और ब्रांडिंग का दुरुपयोग कर लोगों को व्हाट्सएप आदि ग्रुपों में जोड़कर ट्रेडिंग गाइडेंस देकर अधिक निवेश का लालच दिया जाता था. दून निवासी एक वरिष्ठ नागरिक के साथ साइबर ठगों ने इनवेस्टमेंट के नाम बड़ा मुनाफा कमाने का लालच देकर 01 करोड़ 87 लाख 64 हजार रुपए की ठगी की थी.

बड़ी कंपनी का ऑथराइज्ड कर्मचारी बताकर जाल में फंसाया: 15 अप्रैल 2026 को कौलागढ़ रोड देहरादून निवासी ओएनजीसी से रिटायर्ड एक वरिष्ठ नागरिक ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने शिकायत में बताया कि कुछ समय पहले अज्ञात साइबर ठगों ने उससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सम्पर्क कर खुद को गलत तरीके से षडयंत्र के तहत देश की एक जानी मानी एएमसी (Asset Management Company) में ऑथराइज़्ड कर्मचारी बताया. उन्हें निवेश में मुनाफा कमाने का लालच देकर उनके नाम पर एक कथित हाई नेटवर्थ (HNW) ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए इंस्टीट्यूशनल, ओवर-द-काउंटर (OTC) और IPO शेयरों में इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया, जो कथित तौर पर सेबी के साथ रजिस्टर्ड था.

व्हाट्सएप पर भेजा इन्वेस्टमेंट प्लान: घटना की शुरुआत में दिनांक 31 जनवरी 2026 को पीड़ित को एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में एक व्हाट्सएप मैसेज मिला. जिसके बाद फोनकर्ता मिस दिया मेहरा के नाम से पीड़ित को एक कॉल आयी. दिया मेहरा ने ABSL AMC में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होने का दावा किया और इन्वेस्टमेंट प्लान को प्रोफेशनल तरीके से समझाया. फिर पीड़ित को “L103-ABSL The Group of Wisdom” नाम के एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ दिया. व्हाट्सएप ग्रुप में अक्सर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, प्रॉफ़िट के स्क्रीनशॉट और टेस्टिमोनियल दिखाए जाते थे, जो असली और भरोसेमंद लगते थे.

धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग एक्टिविटीज दिखाकर बढ़ाया चालच: उसके बाद में पीड़ित को VIP ग्रुप (B085) में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए धोखाधड़ी वाली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ दिखाई जाती थीं. उसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को विश्वास में लेने के लिए एक नकली SEBI रजिस्ट्रेशन नंबर (INZ000172636G) के तहत एक तथाकथित हाई नेटवर्थ (HNW) ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए प्रेरित किया और लगातार ट्रेडिंग अपडेट और ग्रुप के दूसरे मेंबर्स को मुनाफा दिखाकर आरोपियों ने पीड़ित को भरोसे में लेकर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित किया गया.

सीनियर सिटीजन से ठगे 1 करोड़ 87 लाख रुपए: इससे पीड़ित इनके झांसे में आकर शुरुआत में छोटे निवेश को राजी हो गया और उसके बाद आरोपियों ने वैध ट्रेडिंग का भ्रम पैदा कर मनगढ़ंत ट्रेडिंग डेटा और पीड़ित के ट्रेडिंग खाते/खाते के डैशबोर्ड में मुनाफा दिखाकर और अधिक निवेश व मुनाफे के नाम पर पीड़ित से कई लाभार्थी खातों में रुपये जमा करवाकर कुल 1,87,64,000 की धोखाधड़ी की गई. कुछ समय बाद पीड़ित को खुद के साथ साइबर ठगी होने का आभास हुआ. जिस पर पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

लुधियाना से गिरफ्तार हुआ साइबर ठग: एसटीएफ की साइबर टीम ने जांच के दौरान प्राप्त डेटा के विश्लेषण कर साइबर अपराध में शामिल आरोपी को चिन्हित करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की. जिसके बाद अपराध में शामिल एक शातिर अपराधी सुखराज निवासी लुधियाना, पंजाब को चिन्हित कर लुधियाना पंजाब से गिरफ्तार किया गया.

साइबर पुलिस ने 40 लाख रुपए कराए होल्ड: एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया है कि-

आरोपी ने साइबर ठगी का रुपया हड़पने के लिए मात्र 02 महीने के लिए एक बैंक खाता खोला था. उसमें पिछले कुछ ही दिनों में 18 लाख रुपए का अवैध लेनदेन होना पाया गया. सभी धनराशि आरोपी ने चेक के माध्यम से प्राप्त की. जिसमें इस अपराध से सम्बन्धित 5,60,000 रुपये भी शामिल थे. साथ ही साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित के 40 लाख रुपए भी होल्ड/सुरक्षित कराए जा चुके हैं.
-अजय सिंह, एसएसपी, एसटीएफ-

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