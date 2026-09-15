लगातार 30 साल से MLC नवल किशोर यादव कह रहे- 'मैं चुनाव नहीं लड़ता, शिक्षक मेरी लड़ाई लड़ते हैं
ईटीवी भारत से खास बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ विधान पार्षद प्रो. नवल किशोर यादव ने बताया उनकी राजनीति का आधार. रिपोर्ट- बृजम पांडे
Published : September 15, 2026 at 8:55 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र इस बार भी सबसे चर्चित सीटों में है. भाजपा के वरिष्ठ विधान पार्षद प्रो. नवल किशोर यादव इस सीट से लगातार पांच चुनाव जीत चुके हैं और करीब तीन दशक से शिक्षक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
वर्ष 1996 से शुरू हुआ सफर
वर्ष 1996 से शुरू हुआ उनका यह सफर 2002, 2008, 2014 और 2020 में भी जारी रहा. अब एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी के बीच ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि आखिर तीन दशक से शिक्षक मतदाता उन पर भरोसा क्यों जताते आ रहे हैं और उनकी राजनीति का आधार क्या है.
आत्मसंयम के साथ निर्णय लेते हैं शिक्षक
बातचीत के दौरान जब नवल किशोर यादव से पूछा गया कि एक ही सीट पर पांच बार लगातार जीत दर्ज करने और करीब 30 साल तक शिक्षक मतदाताओं का भरोसा बनाए रखने का उनका क्या तरीका है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षक पढ़े-लिखे और संघर्षशील लोग होते हैं. वे धैर्यवान होते हैं और आत्मसंयम के साथ निर्णय लेते हैं. ऐसे लोगों को मोहने की जरूरत नहीं होती.
उनके मुद्दों के साथ खड़े रहने का उद्देश्य
नवल किशोर के मुताबिक शिक्षक मतदाता खुद तय करते हैं कि कौन उनका है और किसके साथ उन्हें खड़ा होना है. नवल किशोर यादव ने कहा कि शिक्षक यह तय करते हैं कि वे किसके हैं और कौन उनके लिए खड़ा है. इसलिए सवाल किसी को मोहने का नहीं, बल्कि उनके बीच लगातार रहने और उनके मुद्दों के साथ खड़े रहने का है.
शिक्षक मतदाताओं को लगातार जीत का श्रेय
भाजपा के विधान पार्षद ने अपनी लगातार जीत का श्रेय खुद को देने के बजाय शिक्षक मतदाताओं को दिया. नवल किशोर यादव ने कहा कि अगर वे खुद चुनाव लड़ते तो शायद 30 साल तक इस पद पर नहीं टिके रहते. उनका चुनाव वास्तव में शिक्षक मतदाता लड़ते हैं. वे शिक्षकों के बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं.
'शिक्षक लड़ते हैं मेरे लिए चुनाव'
नवल किशोर के मुताबिक यही वजह है कि जब वे चुनाव मैदान में उतरते हैं तो शिक्षक उनके लिए चुनाव लड़ते हैं. उनके मुताबिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव किसी सामान्य राजनीतिक चुनाव की तरह नहीं है, बल्कि यहां मतदाता अपने प्रतिनिधि के काम और संघर्ष को देखकर फैसला करते हैं.
अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को तत्तपर
नवल किशोर यादव ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर शिक्षकों के मुद्दे को लेकर वे अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं हटते. उन्होंने कहा कि शिक्षक उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर विधान परिषद में भेजते हैं, इसलिए शिक्षकों की जो समस्या उनके सामने आती है, उसे सरकार तक मजबूती से पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है.
पहला दायित्व शिक्षकों के प्रति
पार्टी के भीतर इसका क्या असर होगा या सरकार उनके बारे में अच्छा सोचेगी या खराब, इसकी उन्हें चिंता नहीं होती. उनका कहना है कि उनका पहला दायित्व उन शिक्षकों के प्रति है, जिन्होंने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है.
सरकार को सुझाव
सातवें वेतनमान समेत शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों पर चल रहे संघर्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों का जो मुद्दा है, वहीं उनका मुद्दा है. वे शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सरकार को सुझाव भी देते हैं और जरूरत पड़ने पर सरकार से संघर्ष भी करते हैं. उनका कहना है कि शिक्षक समुदाय से जुड़े सवालों को सदन और सरकार के स्तर पर मजबूती से उठाना उनकी राजनीति का प्रमुख हिस्सा रहा है.ट
वित्त रहित शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला
वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर नवल किशोर यादव ने कहा कि करीब 44 साल पहले कांग्रेस सरकार के समय शिक्षकों के ऊपर वित्त रहित शिक्षक का कलंक लगा था. इसे समाप्त करने के लिए उन्होंने लगातार आवाज उठाई और सुझाव दिए. उनके अनुसार सरकार अब इस दिशा में काम कर रही है. 20 सितंबर को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में इस संबंध में बड़ा फैसला होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से भी शिक्षकों को लेकर घोषणा की जा चुकी है.
शिक्षकों का लंबे समय तक संघर्ष
नवल किशोर यादव ने अपने राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय कुछ शिक्षकों ने 1500 रुपये के मानदेय पर उच्च विद्यालयों में योगदान दिया था, जबकि कुछ शिक्षकों ने 6000 रुपये पर नौकरी शुरू की थी. 11 महीने के अनुबंध पर काम करने वाले इन शिक्षकों ने लंबे समय तक संघर्ष किया.
संघर्ष का परिणाम
विधान पार्षद ने कहा कि तब से लेकर आज स्थिति यह है कि 6000 रुपये से शुरू हुआ मानदेय बढ़कर करीब 55-56 हजार रुपये तक पहुंच गया है और कई शिक्षक सरकारी शिक्षक भी बने हैं. उनके मुताबिक यह सब संघर्ष का परिणाम है. वेतनमान की दिशा में वित्त रहित शिक्षकों के लिए हुई घोषणा को भी उन्होंने इसी संघर्ष का परिणाम बताया.
"आज स्थिति यह है कि 6000 रुपये से शुरू हुआ मानदेय बढ़कर करीब 55-56 हजार रुपये तक पहुंच गया है और कई शिक्षक सरकारी शिक्षक भी बने हैं.यह सब संघर्ष का परिणाम है."- प्रो. नवल किशोर यादव, विधान पार्षद, भाजपा
'ऐसा चुनाव अकेले नहीं लड़ा जाता'
नवल किशोर यादव से जब यह सवाल किया गया कि इतने बड़े क्षेत्र में वे खुद को हर शिक्षक के लिए कैसे उपलब्ध रखते हैं, जबकि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में छह लोकसभा क्षेत्रों के बराबर बड़ा इलाका शामिल है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा चुनाव अकेले नहीं लड़ा जाता.
लंबे समय से बने सीधे संवाद पर आधारित नेटवर्क
नवल किशोर बार-बार कहते हैं कि जिन शिक्षकों के लिए वे संघर्ष करते हैं, वही शिक्षक उनके लिए चुनाव लड़ते हैं. उनके अनुसार उनका नेटवर्क किसी एक व्यक्ति या संगठन पर निर्भर नहीं है, बल्कि शिक्षक समुदाय के साथ लंबे समय से बने सीधे संवाद पर आधारित है.
विधान परिषद का सदस्य बनकर खुशी
मंत्री बनने की इच्छा के सवाल पर नवल किशोर यादव का जवाब भी राजनीतिक तौर पर दिलचस्प रहा. उन्होंने कहा कि इच्छा तो प्रधानमंत्री बनने की भी हो सकती है, लेकिन क्या कोई उन्हें प्रधानमंत्री बना देगा. उनका कहना था कि आम तौर पर घर से आदमी विधायक या सांसद बनने के लिए निकलता है, लेकिन उन्हें शिक्षकों ने विधान परिषद का सदस्य बनाकर रखा है और वे इसी में खुश हैं.'
"शिक्षकों ने जो दायित्व दिया है, उसे कितनी ईमानदारी से निभा पा रहे हैं, इसी बारे में सोचते हैं. बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, इसकी ज्यादा चिंता नहीं रहती."- प्रो. नवल किशोर यादव, विधान पार्षद, भाजपा
छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर
नवल किशोर यादव का राजनीतिक सफर भी छात्र राजनीति से शुरू हुआ. उनके मुताबिक छात्र जीवन में वे छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय रहे और चुनाव भी जीते. बाद में शिक्षक बनने के बाद उनका राजनीतिक फोकस शिक्षक समुदाय के मुद्दों पर केंद्रित हो गया.
लगातार पांच चुनाव जीते
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वे 1996 में पहली बार विधान परिषद पहुंचे और इसके बाद लगातार पांच चुनाव जीतते रहे. उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार 1996, 2002, 2008, 2014 और 2020 में उन्होंने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की.
2014 के बाद से बीजेपी से जुड़ाव
उनकी राजनीतिक यात्रा में दल परिवर्तन का दौर भी आया. लंबे समय तक वे राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े रहे और 2013 में नरेंद्र मोदी की प्रशंसा किए जाने के बाद राजद ने उन्हें छह साल के लिए निलंबित किया था. 2014 के विधान परिषद चुनाव से पहले वे भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर पटना शिक्षक सीट से चुनाव लड़ा. इसके बाद भाजपा के साथ उनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ा.
शिक्षक मुद्दों पर हमेशा मुखर
वर्तमान में नवल किशोर यादव भाजपा के वरिष्ठ विधान पार्षद के तौर पर शिक्षक मुद्दों पर मुखर रहने वाले नेताओं में शामिल हैं. बिहार विधान परिषद की आधिकारिक प्रोफाइल में भी उनका दल भाजपा और निर्वाचन क्षेत्र शिक्षक, पटना दर्ज है.
शिक्षक मतदाता और शिक्षा से जुड़े मुद्दे आधार
उनकी राजनीति का सबसे बड़ा आधार शिक्षक मतदाता और शिक्षा से जुड़े मुद्दे रहे हैं. यही वजह है कि करीब तीन दशक की राजनीति के बाद भी वे अपनी पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर बताते हैं, जो शिक्षक मतदाताओं के बीच रहकर उनके मुद्दों को सदन और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है.
भरोसे को छठी बार कायम रखने की चुनौती
अब जब विधान परिषद की आठ सीटों के चुनाव की तैयारी चल रही है, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने पहले की तुलना में ज्यादा राजनीतिक चुनौती दिखाई दे रही है. राजद ने पूर्व विधायक डॉ. संजीव कुमार सिंह को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि जन सुराज भी इस सीट पर सक्रिय है और डॉ. दिव्या ज्योति का नाम चर्चा में है. ऐसे में पांच लगातार जीत के बाद नवल किशोर यादव के सामने अब शिक्षक मतदाताओं के भरोसे को छठी बार कायम रखने की चुनौती है.
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