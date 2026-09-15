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लगातार 30 साल से MLC नवल किशोर यादव कह रहे- 'मैं चुनाव नहीं लड़ता, शिक्षक मेरी लड़ाई लड़ते हैं

पटना में भाजपा के विधान पार्षद प्रो. नवल किशोर यादव ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र इस बार भी सबसे चर्चित सीटों में है. भाजपा के वरिष्ठ विधान पार्षद प्रो. नवल किशोर यादव इस सीट से लगातार पांच चुनाव जीत चुके हैं और करीब तीन दशक से शिक्षक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वर्ष 1996 से शुरू हुआ सफर वर्ष 1996 से शुरू हुआ उनका यह सफर 2002, 2008, 2014 और 2020 में भी जारी रहा. अब एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी के बीच ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि आखिर तीन दशक से शिक्षक मतदाता उन पर भरोसा क्यों जताते आ रहे हैं और उनकी राजनीति का आधार क्या है. आत्मसंयम के साथ निर्णय लेते हैं शिक्षक बातचीत के दौरान जब नवल किशोर यादव से पूछा गया कि एक ही सीट पर पांच बार लगातार जीत दर्ज करने और करीब 30 साल तक शिक्षक मतदाताओं का भरोसा बनाए रखने का उनका क्या तरीका है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षक पढ़े-लिखे और संघर्षशील लोग होते हैं. वे धैर्यवान होते हैं और आत्मसंयम के साथ निर्णय लेते हैं. ऐसे लोगों को मोहने की जरूरत नहीं होती. भाजपा के वरिष्ठ विधान पार्षद प्रो. नवल किशोर यादव से खास बातचीत (ETV Bharat) उनके मुद्दों के साथ खड़े रहने का उद्देश्य नवल किशोर के मुताबिक शिक्षक मतदाता खुद तय करते हैं कि कौन उनका है और किसके साथ उन्हें खड़ा होना है. नवल किशोर यादव ने कहा कि शिक्षक यह तय करते हैं कि वे किसके हैं और कौन उनके लिए खड़ा है. इसलिए सवाल किसी को मोहने का नहीं, बल्कि उनके बीच लगातार रहने और उनके मुद्दों के साथ खड़े रहने का है. शिक्षक मतदाताओं को लगातार जीत का श्रेय भाजपा के विधान पार्षद ने अपनी लगातार जीत का श्रेय खुद को देने के बजाय शिक्षक मतदाताओं को दिया. नवल किशोर यादव ने कहा कि अगर वे खुद चुनाव लड़ते तो शायद 30 साल तक इस पद पर नहीं टिके रहते. उनका चुनाव वास्तव में शिक्षक मतदाता लड़ते हैं. वे शिक्षकों के बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं. 'शिक्षक लड़ते हैं मेरे लिए चुनाव' नवल किशोर के मुताबिक यही वजह है कि जब वे चुनाव मैदान में उतरते हैं तो शिक्षक उनके लिए चुनाव लड़ते हैं. उनके मुताबिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव किसी सामान्य राजनीतिक चुनाव की तरह नहीं है, बल्कि यहां मतदाता अपने प्रतिनिधि के काम और संघर्ष को देखकर फैसला करते हैं. अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को तत्तपर नवल किशोर यादव ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर शिक्षकों के मुद्दे को लेकर वे अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं हटते. उन्होंने कहा कि शिक्षक उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर विधान परिषद में भेजते हैं, इसलिए शिक्षकों की जो समस्या उनके सामने आती है, उसे सरकार तक मजबूती से पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है. पहला दायित्व शिक्षकों के प्रति पार्टी के भीतर इसका क्या असर होगा या सरकार उनके बारे में अच्छा सोचेगी या खराब, इसकी उन्हें चिंता नहीं होती. उनका कहना है कि उनका पहला दायित्व उन शिक्षकों के प्रति है, जिन्होंने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है. सरकार को सुझाव सातवें वेतनमान समेत शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों पर चल रहे संघर्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों का जो मुद्दा है, वहीं उनका मुद्दा है. वे शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सरकार को सुझाव भी देते हैं और जरूरत पड़ने पर सरकार से संघर्ष भी करते हैं. उनका कहना है कि शिक्षक समुदाय से जुड़े सवालों को सदन और सरकार के स्तर पर मजबूती से उठाना उनकी राजनीति का प्रमुख हिस्सा रहा है.ट वित्त रहित शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दे पर नवल किशोर यादव ने कहा कि करीब 44 साल पहले कांग्रेस सरकार के समय शिक्षकों के ऊपर वित्त रहित शिक्षक का कलंक लगा था. इसे समाप्त करने के लिए उन्होंने लगातार आवाज उठाई और सुझाव दिए. उनके अनुसार सरकार अब इस दिशा में काम कर रही है. 20 सितंबर को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में इस संबंध में बड़ा फैसला होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से भी शिक्षकों को लेकर घोषणा की जा चुकी है. शिक्षकों का लंबे समय तक संघर्ष नवल किशोर यादव ने अपने राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय कुछ शिक्षकों ने 1500 रुपये के मानदेय पर उच्च विद्यालयों में योगदान दिया था, जबकि कुछ शिक्षकों ने 6000 रुपये पर नौकरी शुरू की थी. 11 महीने के अनुबंध पर काम करने वाले इन शिक्षकों ने लंबे समय तक संघर्ष किया. संघर्ष का परिणाम