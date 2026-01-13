हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता अब डिबेट में देंगे धांसू जवाब, चंडीगढ़ के ट्रेनिंग सेशन में वरिष्ठ नेताओं ने दिए स्पेशल टिप्स
चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ताओं को पार्टी का पक्ष रखने के गुर सिखाए गए.
Published : January 13, 2026 at 8:36 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने नेताओं को सियासी गुर सिखाने में जुटे हैं. एक तरफ चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ताओं को मीडिया में कैसे पार्टी को विभिन्न मुद्दों पर डिफेंड करना है या कैसे पार्टी का पक्ष रखना है, इसके गुर सिखाए गए. वहीं दूसरी तरफ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से उत्तराखंड और हरियाणा के नव नियुक्त जिलाध्यक्षों के लिए पार्टी की नीतियों को समझने और उन्हें जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भी पहुंचने की जानकारी है.
पार्टी प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग : चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ताओं का ट्रेनिंग सेशन हुआ जिसमें अलग-अलग सत्र में प्रवक्ताओं को पार्टी की बात किस तरह से मीडिया के सामने रखनी है, इसके गुर सिखाए गए. पहले सत्र में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, प्रदेश महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा ने प्रवक्ताओं की क्लास ली. इसके बाद में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने उनका मार्गदर्शन किया. वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी बैठक में शिरकत की जिसमें विजन डॉक्यूमेंट 2047 समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई.
भ्रामक प्रचार से निपटने के सिखाए गए गुर : कार्यशाला के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है. सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा कदम से कदम मिलकर आगे बढ़ रहा है. इन विषयों को जनता तक सही और वास्तविक स्वरूप में पहुंचाने के लिए और विपक्ष के भ्रामक प्रचार को समाप्त करने के लिए किस तरह से काम किया जाना चाहिए, उस पर भी मंथन हुआ. पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे.
नाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए : जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस ने आज से कुरुक्षेत्र में उत्तराखंड और हरियाणा के जिला अध्यक्षों का दस दिन का कार्यक्रम शुरू किया है? जिसमें मनरेगा के नाम बदलने जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी. उन्होंने कहा कि नाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए. नाम है इंडिया गठबंधन और इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी वे बधाई नहीं दे पाते हैं. नाम इंडिया गठबंधन और पाकिस्तान के मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं.
राम नाम से कांग्रेस को दिक्कत : उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सोचती है कि नाम बदलने से फर्क पड़ता है तो एक पंक्ति में कहूंगा, नाम बदलने से किसी की तकदीर नहीं बदलती. जहां इनको भगवान राम का नाम दिख जाएगा वहां उनको समस्या होती है. ये वो पार्टी है जो राम मंदिर के उद्घाटन पर बुलाए जाने पर भी नहीं गए थे. बाबर की कब्र पर इनकी तीन पीढ़ियां गई हैं. जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी भी गए हैं.
"कांग्रेस को बधाई" : वहीं इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने जानकारी देते हुए कहा कि मीडिया विभाग, सोशल मीडिया, आईटी विभाग और प्रवक्ताओं की बैठक हुई है. सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके, इसको लेकर चर्चा की गई है. हमारा सरल ऐप है जिस पर पार्टी के कार्यकर्ता की जानकारी होती है. हमारे कई कार्यक्रमों की सीधी रिपोर्टिंग सरल ऐप पर होती है. कांग्रेस की कुरुक्षेत्र में हुई बैठक पर उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है. वो एक राजनीतिक पार्टी है, विपक्ष में है, उनकी जिम्मेवारी है, अगर ऐसी शुरुआत की है तो मैं उनको बधाई देता हूं.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : अब खूब बजेगी शहनाई, डीजे पर जमकर होगा डांस, इन शुभ मुहूर्त में फौरन कर डालिए शादी
ये भी पढ़ें - लोहड़ी के त्योहार के बीच रखें सेहत का खास ख्याल, मिलावटी गुड़, चीनी से रहें सावधान...
ये भी पढ़ें : विदेशी सब्जी उगाकर हुए मालामाल, आज करोड़ों रुपए कमा रहा हरियाणा का लाल