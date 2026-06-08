रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुगाड़ लगाने पहुंचे भाजपा के बड़े नेता, मिला आश्वासन
नेता जुगाड़ लगा रहे, तो आम जनता अपनी समस्या का समाधान करने की गुहार लगा रही है. सांसद राजनाथ सिंह सभी को आश्वासन दे रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 10:35 AM IST
लखनऊ: रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्हें बड़ी संख्या में लोग मिलने आ रहे हैं. आम जनता से लेकर वीवीआईपी तक देश के रक्षा मंत्री, लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह से अपने गिले शिकवे मिटा रहे हैं.
शिकायतों का समाधान करने के लिए मिल रहे हैं. नेता जुगाड़ लगा रहे हैं तो आम जनता अपनी समस्या का समाधान करने की गुहार लगा रही है. सांसद राजनाथ सिंह सभी को आश्वासन दे रहे हैं.
लखनऊ प्रवास के दौरान रविवार को क्षेत्रवासी, विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सकीय और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट कर क्षेत्रीय और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की. इस दौरान भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी उपस्थित रहे.
इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेई, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश पटेल, पूर्व महानगर अध्यक्ष व लोकतंत्र सेनानी राजेंद्र तिवारी, गंगाराम अंबेडकर, डॉक्टर प्रतिनिधिमंडल की ओर से डॉ. नकुल सिन्हा, डॉ. मोहम्मद खालिद मौजूद थे.
इसके साथ ही उत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र मोहन भट्ट, बुद्धेश्वर विकास महासभा लखनऊ के प्रतिनिधि मंडल के साथ अजय त्रिपाठी 'मुन्ना', महिला शिक्षक प्रतिनिधिमंडल पूर्व विधायक सुरेश तिवारी उपस्थित थे.
पीजीआई चिकित्सक प्रतिनिधिमंडल अमित गुप्ता, सरगम अपार्टमेंट रेजिडेंट्स संगठन के अनुरोध राय, राजेश सिंह और ब्रह्म परिषद समाज के अध्यक्ष एसपी अवस्थी सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने अपने सुझाव और विचार रक्षा मंत्री के समक्ष रखे.
इसके अलावा प्रमुख उद्यमियों, क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधियों, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने भी रक्षा मंत्री से मुलाकात की.
भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने सभी प्रतिनिधिमंडलों का परिचय कराते हुए उनकी रक्षा मंत्री से भेंट करवाई.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए क्षेत्र के विकास, जनसुविधाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की. प्राप्त सुझावों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया.