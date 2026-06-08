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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुगाड़ लगाने पहुंचे भाजपा के बड़े नेता, मिला आश्वासन

लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह से अपने गिले शिकवे मिटा रहे हैं आम और ख़ास. ( ETV Bharat )

लखनऊ: रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्हें बड़ी संख्या में लोग मिलने आ रहे हैं. आम जनता से लेकर वीवीआईपी तक देश के रक्षा मंत्री, लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह से अपने गिले शिकवे मिटा रहे हैं. शिकायतों का समाधान करने के लिए मिल रहे हैं. नेता जुगाड़ लगा रहे हैं तो आम जनता अपनी समस्या का समाधान करने की गुहार लगा रही है. सांसद राजनाथ सिंह सभी को आश्वासन दे रहे हैं. आम जनता से लेकर वीवीआईपी तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपने गिले शिकवे मिटाए. (ईटीवी भारत) लखनऊ प्रवास के दौरान रविवार को क्षेत्रवासी, विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सकीय और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट कर क्षेत्रीय और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा की. इस दौरान भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी उपस्थित रहे. इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेई, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश पटेल, पूर्व महानगर अध्यक्ष व लोकतंत्र सेनानी राजेंद्र तिवारी, गंगाराम अंबेडकर, डॉक्टर प्रतिनिधिमंडल की ओर से डॉ. नकुल सिन्हा, डॉ. मोहम्मद खालिद मौजूद थे.