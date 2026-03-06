ETV Bharat / state

मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच बस चलाते नजर आए गोपाल भार्गव, बैकग्राउंड म्यूजिक ने खींचा ध्यान

कल जो भी हो पर गोपाल भार्गव इससे बेफिक्र समाज सेवा के अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. अपने क्षेत्र की जनता के गरीब बीमारों का तो वे लगातार इलाज करा ही रहे हैं, इसी बीच मरीजों को भोपाल या अन्य बड़े शहरों में इलाज करने के उन्होंने एक बस खरीदी है. भाई दूज के दिन गोपाल भार्गव ने खुद इस बस को चलाकर टेस्ट ड्राव किया. वे अपने गृह नगर गढ़ाकोटा की सड़कों पर बस ड्राइवर के तौर पर नजर आए. वीडियो सर्कुलेट हुआ तो लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ इसे मंत्रिमंडल विस्तार से भी जोड़ रहे हैं.

सागर : एक ओर मध्यप्रदेश में मोहन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जोर पकड़ रही हैं और उनमें मौजूदा विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव के नाम की चर्चा तेज है. इसी बीच गोपाल भार्गव का बस चलाते हुए वीडियो चर्चा का विषय बन गया है. इतना ही नहीं इस वीडियो का बैकग्राउंंड म्यूजिक भी लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसके बोल हैं- यहां कल क्या हो, किसने जाना? लेकिन गोपाल भार्गव को चिंता कल की नहीं अपने क्षेत्र की जनता की है.

सालों से बीमारों का इलाज कराते आ रहे गोपाल भार्गव

जहां तक गोपाल भार्गव की बात करें तो बीमार और लाचार लोगों की सेवा का उनका संकल्प आज का नहीं है. पिछले कई सालों से वह अपने विधानसभा क्षेत्र रहली के गरीब और बीमार लोगों का इलाज कराते आए हैं. खासकर मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने भोपाल स्थित शासकीय बंगले को बीमारों के तीमारदारों की धर्मशाला बना दिया है. बीमारों की सेवा के लिए बाकायदा स्टाफ रखा गया है, जो उनको अस्पताल ले जाने से लेकर डॉक्टर को दिखाने और तमाम व्यवस्था देखता है.

यह भी पढ़ें- खून से लथपथ बीजेपी नेता एंबुलेंस के फर्श पर गिरे, इलाज के दौरान मौत, ड्राइवर और सपोर्ट स्टाफ पर FIR

वहीं उनके घर पर मरीज के परिजनों के रुकने और खाने पीने तमाम इंतजाम किए गए हैं. इसकी पूरी देखरेख उनके बेटे अभिषेक करते हैं. हाल ही में उनकी बहू शिल्पी अभिषेक भार्गव ने वेदिका फाउंडेशन बनाया है, जिसमें बच्चों की दिल की बीमारियों का इलाज कराया जाता है. ऐसे बच्चों के लिए भी उन्होंने गढ़ाकोटा से लेकर भोपाल तक विशेष व्यवस्था की है.

क्या कहना है गोपाल भार्गव का

पूर्व मंत्री और रहली विधायक क्षेत्र के उपचाररत मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक रविवार एम्बुलेंस से भोपाल भेजा जाता है. कई बार मरीजों व उनके परिजनों की संख्या अधिक हो जाने के कारण सभी को असुविधा का सामना करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक 32 सीटर बस (मिनी बस) खरीदी है. उन्होंने नई बस आते ही निज निवास से बस स्टैंड तक इसकी पहली सवारी की और चलाया भी.

गोपाल भार्गव ने कहा, '' अब क्षेत्र के मरीजों एवं उनके परिजनों को भोपाल तक सुरक्षित, सुगम एवं पूर्ण सुविधा के साथ एम्बुलेंस और बस दोनों माध्यमों से भेजा जाएगा, ताकि उन्हें उपचार के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो और सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके.''