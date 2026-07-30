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बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर और सांसद विवेक ठाकुर ने किया मतदान, कहा- 'होगी भाजपा की जीत'

बांकीपुर उपचुनाव में मतदान शुरू, सीपी ठाकुर और विवेक ठाकुर परिवार सहित वोट डाले. एनडीए ने जीत का दावा किया, 3 अगस्त को मतगणना होगी.

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सीपी ठाकुर और सांसद विवेक ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 9:45 AM IST

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पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है. पटना के 422 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर तथा राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर पूरे परिवार के साथ डाक बंगला चौराहे स्थित राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर वोट डालने पहुंचे.

एनडीए की जीत पक्की-विवेक ठाकुर: राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने मतदान के बाद कहा कि एनडीए उम्मीदवार की जीत पक्की है. उन्होंने किसी भी दावे को खारिज करते हुए कहा कि चाहे विपक्ष कितने भी दावे कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. विवेक ठाकुर ने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां साधारण कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं.

सीपी ठाकुर और सांसद विवेक ठाकुर ने किया मतदान (ETV Bharat)

सीपी ठाकुर का जनता को संदेश: पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने मतदाताओं से अपील की कि सुबह-सुबह पहले वोट डालना चाहिए, उसके बाद जलपान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बांकीपुर में विकास के काम और तेजी से आगे बढ़ेंगे. सीपी ठाकुर ने विकास कार्यों पर जोर देते हुए कहा कि पिछले वर्षों में जो कुछ हुआ, उसे सबने देखा है और अब जनता सही फैसला लेगी.

"सुबह-सुबह लोगों को पहले वोट करना चाहिए उसके बाद जलपान करना चाहिए. बांकीपुर में विकास के काम और तेजी से आगे बढ़ेंगे. हमारी पार्टी जीतेगी."-सीपी ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री

भाजपा का विकास एजेंडा: विवेक ठाकुर ने कहा कि देश में विकास हुआ है और आगे भी बढ़ रहा है. लोगों को भाजपा का साथ देना चाहिए. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इधर-उधर की बातें करने वाले लोगों को वोट के जरिए जवाब मिलेगा. उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए जनता के फैसले की सराहना की.

"बीजेपी के आने के बाद निश्चित तौर पर देश में विकास हुआ है और देश आगे बढ़ रहा है. लोग बीजेपी का साथ देने का काम करेंगे."-विवेक ठाकुर, सांसद, बीजेपी

422 मतदान केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा: बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों तथा बिहार पुलिस की भारी तैनाती की है. दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. वीवीआईपी मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.

कंट्रोल रूम और निगरानी व्यवस्था: चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. प्रशासन ने सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है. मतगणना के लिए बोरिंग रोड स्थित एएन कॉलेज को केंद्र बनाया गया है, जहां तीन अगस्त को मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे.

तीन अगस्त को परिणाम: बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है. भाजपा नेताओं के अनुसार एनडीए उम्मीदवार मजबूत स्थिति में है. मतदाता सुबह से ही उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं. तीन अगस्त को परिणाम आने के बाद बांकीपुर के विकास की नई दिशा तय होगी.

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