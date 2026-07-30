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बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर और सांसद विवेक ठाकुर ने किया मतदान, कहा- 'होगी भाजपा की जीत'

सीपी ठाकुर और सांसद विवेक ठाकुर ( ETV Bharat )