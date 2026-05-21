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हेल्थ टिप्स: भीषण गर्मी और लू से बचना है तो अपनाएं ये कारगर उपाय

अजमेर: सूर्य उत्तरायण में होकर कर्क रेखा पर अपनी किरणें सीधी डालता है. इस दौरान सूर्य और धरती की दूरी भी कम होती है, यही ग्रीष्म ऋतु होती है. आयुर्वेद के अनुसार इसे आदान काल भी कहा जाता है. वर्तमान में प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है. अस्पतालों में तापाघात से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे समय में रोजमर्रा के कामकाज के लिए बाहर निकलने वाले लोगों के लिए स्वस्थ रहना भी चुनौती बन गया है. आइए आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी.एल. मिश्रा से जानते हैं उच्च ताप के लक्षण और बचने के कारगर उपाय.

डॉ. मिश्रा बताते हैं कि ज्यादा देर धूप में रहने और गर्मी में रहने से शरीर में जल की कमी होने लगती है, जिससे रक्त गाढ़ा होने लगता है. कई बार हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है. कभी-कभी तो मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में प्राण वायु (ऑक्सीजन) भी नहीं पहुंच पाती. रक्त गाढ़ा होने से रक्त संचार के लिए हृदय को सामान्य से अधिक कार्य करना पड़ता है. गर्मी के कारण पसीना अधिक निकलता है, लेकिन विषैले तत्व शरीर से मल-मूत्र मार्ग से नहीं निकल पाते, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि राजस्थान में हर वर्ष लू के कारण कई मौतें होती हैं. लू से बचने के उपायों की अनदेखी और लू लगने के बाद उपचार में देरी रोगी के लिए प्राणघातक बन जाती है. लू लगने पर उसे हल्के में लेने की गलती कभी न करें.