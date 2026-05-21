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हेल्थ टिप्स: भीषण गर्मी और लू से बचना है तो अपनाएं ये कारगर उपाय

आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी.एल. मिश्रा ने तापाघात के लक्षण और बचने के कारगर उपाय बताएं.

symptoms of Heatstroke
अजमेर में भीषण गर्मी के चलते सूनी पड़ी सड़क (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 8:11 PM IST

6 Min Read
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अजमेर: सूर्य उत्तरायण में होकर कर्क रेखा पर अपनी किरणें सीधी डालता है. इस दौरान सूर्य और धरती की दूरी भी कम होती है, यही ग्रीष्म ऋतु होती है. आयुर्वेद के अनुसार इसे आदान काल भी कहा जाता है. वर्तमान में प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है. अस्पतालों में तापाघात से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे समय में रोजमर्रा के कामकाज के लिए बाहर निकलने वाले लोगों के लिए स्वस्थ रहना भी चुनौती बन गया है. आइए आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी.एल. मिश्रा से जानते हैं उच्च ताप के लक्षण और बचने के कारगर उपाय.

डॉ. मिश्रा बताते हैं कि ज्यादा देर धूप में रहने और गर्मी में रहने से शरीर में जल की कमी होने लगती है, जिससे रक्त गाढ़ा होने लगता है. कई बार हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है. कभी-कभी तो मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में प्राण वायु (ऑक्सीजन) भी नहीं पहुंच पाती. रक्त गाढ़ा होने से रक्त संचार के लिए हृदय को सामान्य से अधिक कार्य करना पड़ता है. गर्मी के कारण पसीना अधिक निकलता है, लेकिन विषैले तत्व शरीर से मल-मूत्र मार्ग से नहीं निकल पाते, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि राजस्थान में हर वर्ष लू के कारण कई मौतें होती हैं. लू से बचने के उपायों की अनदेखी और लू लगने के बाद उपचार में देरी रोगी के लिए प्राणघातक बन जाती है. लू लगने पर उसे हल्के में लेने की गलती कभी न करें.

आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी.एल. मिश्रा (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: भीषण गर्मी और लू का अलर्ट: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में मरीजों और परिजनों के लिए विशेष इंतजाम

डॉ. मिश्रा ने बताया कि उच्च ताप और पानी की कमी के कारण कब्ज, मूत्र त्यागते समय जलन, रुक-रुक कर मूत्र आना, पीला गाढ़ा मूत्र, हृदय की गति बढ़ना, किडनी में पथरी, खून गाढ़ा होना, पैरों में झुनझुनाहट और तलवों में जलन, पैरों की रक्त वाहिनियों में सूजन, शरीर का तापमान बढ़ना, सिरदर्द, उल्टी, चक्कर, आंखों में जलन, घबराहट, पेट में दर्द और मरोड़, दस्त, बीपी लो होना, बेहोशी आदि लक्षण दिखाई देते हैं. लक्षण दिखने पर तुरंत लू से बचने के प्राथमिक उपाय करें और चिकित्सक की सलाह से उपचार लें.

symptoms of Heatstroke
गन्ने का रस पीने के लिए आए लोग (ETV Bharat Ajmer)

लू से बचाव के उपाय:

  • गर्मी और लू के मौसम में खुद को हाइड्रेट रखें. तेज धूप से बचें. बार-बार पानी पीते रहें.
  • खाली पेट घर से बाहर न जाएं. एक साथ पेट भर खाने की बजाय थोड़ा-थोड़ा 2-3 घंटे के अंतराल पर खाएं.
  • सात्विक और सुपाच्य भोजन करें. तीखे मिर्च-मसालों का उपयोग न करें. जंक फूड और मैदे से बनी चीज़ें न खाएं. भोजन ताजा ही खाएं, बाहर के खाने से बचें.
  • तेज धूप में निकलने से पहले सूती कपड़े से सिर और चेहरा ढककर रखें. पूरी बांह के ढीले सूती कपड़े पहनें. सफेद सूती वस्त्रों में गर्मी कम लगती है.
  • पैदल जा रहे हों तो छाते का उपयोग करें.
  • भोजन में रसीली सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू, टिंडा, तुरई आदि खाएं.
  • रसीले मौसमी फल - तरबूज, खरबूजा, नींबू, संतरा, अंगूर - खाएं.
  • छाया में रखे ताजे गन्ने के रस में नींबू और पुदीना मिलाकर पिएं.
  • एसी और कूलर की ठंडक से अचानक तेज धूप और लू में न जाएं.
  • जौ की धानी का सत्तू चीनी मिश्री के साथ पानी में मिलाकर पिएं.
  • जौ की राबड़ी को ठंडी ताजी छाछ में काला नमक मिलाकर पिएं.
  • भोजन के साथ छाछ या दही ज़रूर खाएं.
  • दही में कटा प्याज, काला नमक, सिका जीरा, चीनी और सूखा पुदीना मिलाकर खाएं.
  • सौंफ, खस, खरबूजे और तरबूज के बीज, सूखी गुलाब की पत्ती, काली मिर्च, बादाम, मिश्री से बनी ठंडाई पिएं.
  • दोपहर में भुने चने और किशमिश खाएं.
  • कच्चे आम या इमली का खट्टा-मीठा पानी पिएं.
  • सौंफ और मिश्री बराबर मात्रा में लें, कुछ इलायची के साथ मिक्सी में पीस लें. भीषण गर्मी और लू के मौसम से घर आने पर एक चम्मच यह मिश्रण ठंडे पानी के साथ पिएं.

लू लगने पर करें ये उपाय:

  • डॉ. मिश्रा बताते हैं कि लू लग जाने के बाद ये उपाय रोगी के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. इन उपायों के लिए लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है. कारगर उपाय करने के बाद चिकित्सक से परामर्श लेकर उपचार जरूर लें:
  • लू के लक्षण दिखने पर तुरंत छायादार और शीतल स्थान पर रोगी के कपड़े उतरवाएं, फिर पानी में भीगे सूती कपड़े को निचोड़कर उसका बदन पोछें. उसके बाद सूती कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर रोगी के समीप ले जाकर झड़काएं. इससे पानी की हल्की बूंदें रोगी के बदन पर गिरेंगी और रोंगटे खड़े होंगे, जिससे शरीर का ताप त्वचा के छिद्रों से बाहर निकल जाएगा. पानी की हल्की फुहार भी रोगी पर डाल सकते हैं. राजस्थान में इसे 'लू उतारना' कहते हैं.
  • रोगी बेहोश हो तो ठंडे पानी की कुछ बूंदें उसके होठों पर डालें, लेकिन पानी न पिलाएं. गीले कपड़े से बदन पोंछें और हाथ-पैर के तलवों के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं.
  • सांस लेने में तकलीफ होने पर छाती को दबाते हुए पंप करें.
  • लू उतारने की प्रक्रिया के बाद रोगी को पुदीने की 3-4 पत्तियां खाने दें. साथ ही 4-5 पत्तियां हाथों में मसलकर चेहरे, पैरों के तलवों और छाती पर मालिश करें.
  • प्याज के रस से पैरों के तलवों की मालिश भी कर सकते हैं.
  • आयुर्वेदिक औषधि अमृतधारा, कपूरधारा या अर्क पुदीना की 3-4 बूंदें जीभ पर डालें या ठंडे पानी के साथ पिएं.
  • कपूरधारा को रुई में लेकर सूँघें और ललाट व छाती पर मालिश करें – इससे सांस लेने में आसानी होती है और राहत मिलती है.

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