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रामपुर : रिटायर्ड कर्मचारी से 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने इस तरह बिछाया था जाल

रिश्वत लेते हुए वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर : जनपद में एंटी करप्शन टीम ने गन्ना विभाग में तैनात एक वरिष्ठ सहायक को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पर एक सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक के बकाया भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है. गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया.

रिश्वत लेते हुए वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, गन्ना विभाग में वरिष्ठ सहायक अजय सागर पर आरोप है कि वह एक सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक के बकाया भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था. शिकायतकर्ता रामवीर सिंह मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले हैं और वर्तमान में हापुड़ जिले में रहते हैं. उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2025 को वह रामपुर में गन्ना पर्यवेक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे.