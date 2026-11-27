रामपुर : रिटायर्ड कर्मचारी से 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने इस तरह बिछाया था जाल
सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक के बकाया भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था आरोपी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 1:30 PM IST
रामपुर : जनपद में एंटी करप्शन टीम ने गन्ना विभाग में तैनात एक वरिष्ठ सहायक को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पर एक सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक के बकाया भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है. गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया.
जानकारी के मुताबिक, गन्ना विभाग में वरिष्ठ सहायक अजय सागर पर आरोप है कि वह एक सेवानिवृत्त गन्ना पर्यवेक्षक के बकाया भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था. शिकायतकर्ता रामवीर सिंह मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले हैं और वर्तमान में हापुड़ जिले में रहते हैं. उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2025 को वह रामपुर में गन्ना पर्यवेक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे.
सेवानिवृत्ति के बाद उनका करीब 6 लाख रुपये का एरियर और 300 दिन के अवकाश नकदीकरण का भुगतान मिलाकर लगभग 15 लाख रुपये बकाया था. रामवीर सिंह का आरोप है कि इस रकम का भुगतान कराने के लिए गन्ना विभाग में तैनात वरिष्ठ सहायक अजय सागर उनसे रिश्वत मांग रहा था. वह 69 हजार रुपये रिश्वत के तौर पर दे भी चुके थे, फिर भी उनका भुगतान नहीं हुआ था. अब आरोपी और रिश्वत की मांग कर रहा था.
परेशान होकर पीड़ित रामवीर सिंह ने 18 नवंबर को मुरादाबाद एंटी करप्शन टीम से शिकायत की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए अजय सागर को उसके कार्यालय से रंगे हाथों पकड़ लिया. उसके बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी को थाने ले गई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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