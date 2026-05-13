डेथ क्लेम के बदले रिश्वत लेने वाला बीमा विभाग का वरिष्ठ सहायक आज कोर्ट में होगा पेश, ACB ने एक लाख रुपए लेते किया ट्रैप
आरोपी परिवादी की भांजी के निधन के बाद क्लेम राशि पास करने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था.
Published : May 13, 2026 at 11:08 AM IST|
Updated : May 13, 2026 at 11:19 AM IST
उदयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर ने राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के वरिष्ठ सहायक शेखर मथुरिया को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी डेथ क्लेम पास कराने के एवज में रिश्वत मांग रहा था.
उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि परिवादी की भांजी सरकारी शिक्षिका थीं. उसका निधन हो गया था. उनके डेथ क्लेम की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए परिवादी राज्य बीमा विभाग के चक्कर काट रहा था. आरोप है कि वरिष्ठ सहायक शेखर मथुरिया ने क्लेम फाइल में कमियां बताकर बार-बार परेशान किया और क्लेम पास न होने की बात कहकर दबाव बनाया. साथ ही अधिक क्लेम राशि स्वीकृत कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई.
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प्रारंभ में आरोपी ने साढ़े सात लाख रुपए की मांग रखी थी. बाद में बातचीत के दौरान सौदा डेढ़ लाख में तय हुआ. परिवादी ने इसकी शिकायत ACB इंटेलिजेंस यूनिट उदयपुर को दी. शिकायत का सत्यापन करने के बाद ACB ने ट्रैप की योजना बनाई.
उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के पर्यवेक्षण एवं यूनिट प्रभारी पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया. मंगलवार को आरोपी शेखर मथुरिया को तय रकम में से पहली किश्त के रूप में एक लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया.
कार्रवाई के दौरान ACB की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस एस. परिमाला की निगरानी में पूरी ट्रैप प्रक्रिया संचालित की गई. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और ACB उसकी आय से अधिक संपत्ति सहित अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. ACB बुधवार को आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी.