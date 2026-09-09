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गोड्डा में नेटबॉल चैंपियनशिप संपन्न, जिले भर से जुटे 1500 खिलाड़ी, मोनालिसा भी हुई शामिल

गोड्डा में तीन दिवसीय नेटबॉल चैंपियनशिप संपन्न हो गई, जिसमें जिले भर से 1500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.

NETBALL CHAMPIONSHIP
नेटबॉल चैंपियनशिप (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2026 at 11:46 AM IST

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गोड्डा: जिले के गांधी मैदान में तीन दिनों तक चलने वाले नेटबॉल चैंपियनशिप रंगारंग कार्यक्रम के साथ सम्पन्न हुआ. जिसमें जिलें भर के 1500 पुरुष व महिला वर्ग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. गांधी मैदान में 17वीं सीनियर व 9वीं सुबजूनियर वर्ग के बालक-बालिका वर्ग के बीच मैच खेले गए. जिसमें कुल 50 टीम ने हिस्सा लिया. जिसमें कई राष्ट्रीय खिलाडी भी शामिल हुए.

राष्ट्रीय खिलाड़ी ने की प्रतियोगिता की तारीफ

प्रतियोगिता में मुख्य भूमिका राष्ट्रीय खिलाडी मोनालिसा और गुंजन झा की रही है. इस मौके पर मोनालिसा ने कहा कि गोड्डा के लिए ये बड़ी कामयाबी है कि जिले को अब आवासीय प्रशिक्षण केंद्र मिल गया है. ऐसे में और भी प्रतिभा को निखारने में मदद होगी. विदित हो कि गोड्डा के खिलाड़ी ही ज्यादातर झारखंड टीम का हिस्सा बनते हैं और पिछले कुछ सालों में गोड्डा के खिलाड़ियों ने राज्य को कई मेडल दिलाये हैं.

नेटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता (ईटीवी भारत)

चैंपियनशिप समापन में जमकर थिरके खिलाड़ी

प्रतियोगिता समापन के बाद देर शाम खिलाड़ियों ने जमकर थिरके और समा बांधे. मौके पर मौजूद संघ के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र गांधी ने कहा कि उनके बच्चे लगातार अच्छा कर रहे हैं. ये खेल काफी लोकप्रिय हो रहा है. जिसका परिणाम है कि उनके बच्चे हर साल राज्य स्तरीय खेल प्रोत्साहन राशि से सम्मानित हो रहे हैं. पुर्व जिला परिषद अध्यक्ष कल्पना देवी ने कहा जिले के खिलाड़ियों को तराशने का काम जो मोनालिशा के नेतृत्व में हो रहा है, वो सराहनीय है.

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गोड्डा में नेटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन, 1500 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

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