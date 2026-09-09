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गोड्डा में नेटबॉल चैंपियनशिप संपन्न, जिले भर से जुटे 1500 खिलाड़ी, मोनालिसा भी हुई शामिल

गोड्डा: जिले के गांधी मैदान में तीन दिनों तक चलने वाले नेटबॉल चैंपियनशिप रंगारंग कार्यक्रम के साथ सम्पन्न हुआ. जिसमें जिलें भर के 1500 पुरुष व महिला वर्ग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. गांधी मैदान में 17वीं सीनियर व 9वीं सुबजूनियर वर्ग के बालक-बालिका वर्ग के बीच मैच खेले गए. जिसमें कुल 50 टीम ने हिस्सा लिया. जिसमें कई राष्ट्रीय खिलाडी भी शामिल हुए.

राष्ट्रीय खिलाड़ी ने की प्रतियोगिता की तारीफ

प्रतियोगिता में मुख्य भूमिका राष्ट्रीय खिलाडी मोनालिसा और गुंजन झा की रही है. इस मौके पर मोनालिसा ने कहा कि गोड्डा के लिए ये बड़ी कामयाबी है कि जिले को अब आवासीय प्रशिक्षण केंद्र मिल गया है. ऐसे में और भी प्रतिभा को निखारने में मदद होगी. विदित हो कि गोड्डा के खिलाड़ी ही ज्यादातर झारखंड टीम का हिस्सा बनते हैं और पिछले कुछ सालों में गोड्डा के खिलाड़ियों ने राज्य को कई मेडल दिलाये हैं.