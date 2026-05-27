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अदालत में हाजिर न होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता पर 50 हजार हर्जाना, हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन के खाते में जमा करने के दिये निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक दिलचस्प घटनाक्रम के दौरान शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया है. इस राशि को बार एसोसिएशन के खाते में जमा करने का निर्देश दिया. मामला जितेन्द्र सिंह गौतम की याचिका का है.

याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान कर रही हैं. सुनवाई के समय याचिकाकर्ता की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ. कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुपालन में हमीरपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अदालत में उपस्थित हुए.

सरकारी पक्ष की अधिवक्ता ऋषु मिश्रा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को जॉइनिंग की अनुमति देने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है. इससे पहले हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने बीएसए की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर दिया था. हालांकि अधिकारी के अदालत में उपस्थित रहने के बावजूद याचिकाकर्ता पक्ष का कोई वकील मौजूद नहीं था.

कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता 50 हजार रुपये इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पक्ष में जमा करें. यह राशि एसजीपीजीआई लखनऊ में भर्ती घायल अधिवक्ता की सहायता के लिए दी जाएगी.