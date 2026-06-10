ETV Bharat / state

सेंदुरस डबल मर्डर केस का खुलासा, हसबैंड वाइफ की हत्या करने लुटेरे गिरफ्तार

हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस टीम के मुताबिक 2-3 जून 2026 की दरमियानी रात सेंदुरस गांव में अपने घर के बरामदे में सो रहे पति-पत्नी पुरुषोत्तम खुंटे और गुहरिन बाई खुंटे की अज्ञात बदमाशों ने सिर और चेहरे पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतका के सोने के आभूषण, नकदी और मोबाइल फोन भी गायब मिले. इस पर थाना मालखरौदा में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर स्वयं घटनास्थल पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी डॉ. भुवनेश्वरी पैंकरा, विभिन्न थानों की टीम, साइबर सेल, डॉग स्क्वॉड, फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों को जांच में लगाया गया. पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग के निर्देशन में पांच दिनों तक पुलिस टीम सेंदुरस गांव में कैंप कर लगातार जांच करती रही.

सक्ती: साल 2024 में मुक्ता गांव में पति-पत्नी की हत्या लुटेरों ने कर दी थी. पुलिस ने करीब 2 साल बाद हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले एक सर्राफा व्यापारी को भी पकड़ा है. लुटेरों ने हत्या के बाद लूटे गए जेवरात को जैजैपुर के एक सर्राफा व्यापारी को बेच दिए थे. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सर्राफा व्यापारी के पास से चोरी का माल बरामद किया है. सक्ती पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने के आभूषण, गला हुआ सोना, नकदी, हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड और मोटरसाइकिल सहित लाखों का माल बरामद किया.

जांच के दौरान घटनास्थल से गायब मृतक के मोबाइल फोन को साइबर सर्विलांस पर रखा गया. मोबाइल टावर डंप और कॉल डिटेल विश्लेषण के आधार पर संदिग्धों की लोकेशन खरसिया थाना क्षेत्र के पलगड़ा में मिली. पुलिस ने पलगड़ा स्थित जायसवाल ढाबा से देवकुमार यादव, उम्र 33 साल, निवासी पंडरीपानी को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसके कब्जे से मृतक का मोबाइल बरामद हुआ. कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपने साथी रूपचरण यादव, निवासी पंडरीपानी के साथ मिलकर हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया. इसके बाद पुलिस ने रूपचरण यादव को भी गिरफ्तार कर लिया.

गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि घटना से कुछ दिन पहले मृतक पुरुषोत्तम खुंटे से मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर उनका विवाद हुआ. इसी रंजिश के चलते दोनों ने हत्या की योजना बनाई थी. वारदात वाली रात आरोपियों ने स्केल पट्टी की मदद से दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश किया और सो रहे दंपती के सिर एवं चेहरे पर लोहे की मोटी रॉड से वार कर हत्या कर दी. घातक हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने मृतका के गले और नाक से सोने के आभूषण लूट लिए तथा घर की तलाशी लेकर नकदी और मोबाइल फोन भी लेकर फरार हो गए.

लूट का माल और हत्या में इस्तेमाल रॉड बरामद

पुलिस ने आरोपी रूपचरण यादव के घर से हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, वारदात के समय पहने गए खून से सने कपड़े और 74 हजार नकद बरामद किए. वहीं जांच में पता चला कि आरोपी रूपचरण ने लूटे गए सोने के आभूषण जैजैपुर के खिलेश्वर ज्वेलर्स संचालक बाबूलाल साहू को 84 हजार में बेचे थे. पुलिस ने बाबूलाल साहू के घर से मृतका के लूटे गए आभूषण बरामद कर उसे भी चोरी और लूट की संपत्ति खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया.

पुलिस टीम को मिलेगा इनाम

आरोपियों के कब्जे से लगभग 9 ग्राम सोने के आभूषण, करीब 5 ग्राम गला हुआ सोना, 77 हजार नकद, हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड और मोटरसाइकिल बरामद की. सक्ती पुलिस ने आरोपी रूपचरण यादव, देवकुमार यादव और लूट का माल खरीदने वाले बाबूलाल साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की. इस महत्वपूर्ण सफलता पर पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज रामगोपाल गर्ग ने पूरी जांच टीम के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है

पति को समझाने आए रिश्तेदारों पर फायरिंग, बाल बाल बचे महिला के रिश्तेदार

सक्ती के बाराद्वार में PM आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत, नेता प्रतिपक्ष बोले- जनप्रतिनिधि और तत्कालीन पटवारी ने किया फर्जीवाड़ा

सक्ती जिले में सीमेंट-रेत कारोबारी के घर में घुसकर नकाबपोशों ने चलाई गोली, एक बेटे की मौत, बैज बोले- गृहमंत्री को बर्खास्त करे CM