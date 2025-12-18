ETV Bharat / state

अमेरिका भेजने का झांसा देकर ग्वाटेमाला में छोड़ा युवक, किसान से ठगे 43 लाख, जमीन बेचकर विदेश भेजा था बेटा

कुरुक्षेत्र में युवक को अमेरिका भेजने का झांसा दिया ( Etv Bharat )