मेरे पति को पाकिस्तान भेज दो, महिला ने कोर्ट में लगाई गुहार, पीएम मोदी से भी की गुजारिश

पाकिस्तान में रह रही पत्नी द्वारा कोर्ट में लगाई गई पति को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की याचिका, जल्द पूरी होगी मामले में सुनवाई.

SEND MY HUSBAND TO PAKISTAN
पाकिस्तानी महिला ने सोशल मीडियो पर शेयर की तस्वीरें (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 9:56 AM IST

4 Min Read
इंदौर : पाकिस्तान में रहने वाली एक महिला निकिता ने पिछले दिनों अपने पति विक्रम को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की मांग की थी. इसे लेकर महिला ने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की थी. वहीं, अब महिला ने अपने एडवोकेट द्वारा हाईकोर्ट में पति को पाकिस्तान भेजने की मांग रखी है. पाकिस्तानी महिला की इस याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में जल्द सुनवाई होगी.

पत्नी पाकिस्तान में और भारत में पति

इंदौर में रहने वाले विक्रम ने पाकिस्तान की रहने वाली निकिता से 26 जनवरी 2020 को कराची में शादी की थी. शादी के बाद विक्रम पत्नी को लेकर भारत आ गए और इंदौर में रहने लगे लेकिन शादी के निकिता पाकिस्तान वापस चली गई. पत्नी निकिता ने जहां आरोप लगाते हुए जबरन उसे पाकिस्तान भेजने की बात कही, तो पति विक्रम ने कहा कि 10 दिनों बाद ही निकिता वापस पाकिस्तान जाने की जिद करने लगी थी. इस दौरान निकिता की पाकिस्तान जाने की जिद से परिवार में विवाद की स्थिति बन गई. जिसके बाद पति विक्रम और अन्य परिजन काफी घबरा गए और कोरोना लॉकडाउन के दौरान ही विक्रम ने निकिता को अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर ड्रॉप कर दिया. इसके बाद से निकिता अपने देश पाकिस्तान में ही रह रही है.

मामले की जानकारी देते एडवोकेट दिनेश रावत (Etv Bharat)

पति ने भारत लाने की कोशिश, किया इनकार

लॉकडाउन के समय से पाकिस्तान में रह रही निकिता को पति विक्रम सहित अन्य परिजन भारत लाने की कोशिश कर चुके हैं पर वह भारत नहीं आना चाहती. इसी बीच उल्टा निकिता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जिसमें पति पर दूसरी शादी करने के आरोप लगाए. इसके बाद महिला ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी फोटो वीडियो पोस्ट कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की अपील की और कहा कि उसके पति विक्रम को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दें.

Send my Husband to Pakistan
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर बैंच (Etv Bharat)

पति ने खुद को बताया पीड़ित, तलाक के लिए भेजे कई नोटिस

इस पूरे मामले में पीड़ित पति विक्रम द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया. विक्रम ने बताया, '' हमने इस पूरे मामले को लेकर पहले सिंधी मध्यस्थ पंचायत के समक्ष रखा लेकिन सिंधी मध्यस्था पंचायत ने इसे पाकिस्तान का मामला बताकर दरकिनार कर दिया था. मैंने तलाक को लेकर निकिता को कई बार नोटिस भी भेजा लेकिन उसके द्वारा किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और वह सिर्फ अलग-अलग तरह से ब्लैकमेल कर रही है.'' इसी बीच पाकिस्तान में रहने वाली महिला निकिता की ओर से अपने अधिवक्ता दिनेश रावत के द्वारा हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में याचिका दायर की गई है.

मामले में जल्द होगी सुनवाई

एडवोकेट दिनेश रावत ने कहा, '' पत्नी का आरोप है कि शादी के बाद वीजा के बहाने से उसे पाकिस्तान भेज दिया गया. हमने कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि दोनों पक्ष पाकिस्तान के रहने वाले हैं और इसके चलते इंदौर में रहने वाले पति विक्रम को भी पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए. महिला ने सरकार के अलग-अलग विभागों को पति को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की मांग को लेकर एक नोटिस भी भेजा है लेकिन अभी तक उसे किसी का जवाब नहीं मिला है. अतः कोर्ट से अपील की है कि उन विभागों से भी जवाब तलब करें. फिलहाल इस पूरे मामले में अब कोर्ट में 5 से 6 दिन बाद सुनवाई होगी.''

