पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी, 3 दिसंबर को BJP दफ्तरों के घेराव की दी गई थी चेतावनी
चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में आखिरकार सीनेट चुनाव की तारीखों को मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
Published : November 27, 2025 at 6:42 PM IST
चंडीगढ़ : छात्र संगठनों के विरोध और बवाल के बाद अब पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है. इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव का ऐलान : पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर और उपराष्ट्रपति कार्यालय ने सीनेट चुनाव की तारीखों को मंजूरी दे दी और चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट का कार्यकाल 5 साल का होता है. पिछली सीनेट 31 अक्टूबर 2024 को खत्म हो गई थी. केंद्र सरकार ने नई सीनेट चुने जाने से पहले पुरानी सीनेट को भंग कर दिया था, जिसके बाद से चुनाव रुके हुए थे.
पीयू में चल रहा था धरना : पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा पिछले 25 दिनों से पंजाब यूनिवर्सिटी में धरना दे रहा था और सीनेट चुनाव की तारीखों की घोषणा करने की मांग कर रहा था. इस दौरान कई छात्र संगठनों ने विरोध-प्रर्दशन भी किए. छात्र संगठनों ने चेतावनी दी थी कि अगर चुनाव की तारीख नहीं घोषित हुई तो 3 दिसंबर को चंडीगढ़ और पंजाब के बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जाएगा. लेकिन इससे पहले की घेराव किया जाता, सीनेट चुनाव को मंजूरी दे दी गई है. अब उम्मीद जताई जा रही है कि सीनेट चुनाव की घोषणा के बाद पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा.
पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव का शेड्यूल जानिए -
- टेक्निकल और प्रोफेशनल कॉलेजों के प्रिंसिपल और स्टाफ का मतदान - 7 सितंबर 2026, स्क्रूटनी और काउंटिंग - 9 सितंबर 2026
- टीचिंग डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर का मतदान - 14 सितंबर 2026, स्क्रूटनी और काउंटिंग - 16 सितंबर 2026
- एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का मतदान - 14 सितंबर 2026 , स्क्रूटनी और काउंटिंग - 16 सितंबर 2026
- एफिलिएटेड आर्ट्स कॉलेजों के हेड्स का मतदान - 20 सितंबर 2026, स्क्रूटनी और काउंटिंग - 22 सितंबर 2026
- एफिलिएटेड आर्ट्स कॉलेजों के प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर का मतदान - 20 सितंबर 2026, स्क्रूटनी और काउंटिंग - 22 सितंबर 2026
- रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स का मतदान - 20 सितंबर 2026 , स्क्रूटनी और काउंटिंग - 22 सितंबर 2026
- यूनिवर्सिटी की विभिन्न फैकल्टियों का मतदान और काउंटिंग - 4 अक्टूबर 2026
