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सिंडिकेट-सीनेट की बैठकों पर विराम, रांची विश्वविद्यालय में प्रशासनिक सुस्ती से उच्च शिक्षा पर सवाल

रांची विश्वविद्यालय में आठ महीने से सीनेट और सिंडिकेट के बैठक नहीं हुई है. उच्च शिक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

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रांची विश्वविद्यालय (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 6:15 PM IST

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रांची: झारखंड के विश्वविद्यालयों की स्थिति पहले से ही चिंता का विषय रही है. लेकिन राज्य के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित रांची विश्वविद्यालय का मौजूदा हाल और भी गंभीर तस्वीर पेश कर रहा है. विश्वविद्यालय इन दिनों अपने सबसे खराब दौर से गुजरता नजर आ रहा है. जहां प्रशासनिक तंत्र लगभग निष्क्रिय दिख रहा है. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और छात्रों से जुड़े अहम मुद्दों का समाधान लंबित पड़ा है.

लंबे समय से सीनेट और सिंडिकेट की बैठक नहीं हुई आयोजित

सबसे बड़ा सवाल सिंडिकेट और सीनेट की बैठकों को लेकर उठ रहा है. विश्वविद्यालय के सफल संचालन और नीतिगत निर्णयों के लिए ये दोनों निकाय बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं. सीनेट को उच्च शिक्षा का सर्वोच्च सदन कहा जाता है, जिसमें विधायक, सांसद, छात्र प्रतिनिधि, कॉलेजों के प्रतिनिधि और शिक्षाविद शामिल होते हैं. वहीं इसकी अध्यक्षता राज्यपाल करते हैं. इसके बावजूद वर्षों से सीनेट की बैठक नहीं होना शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

यूजीसी के नियमों के अनुसार सिंडिकेट और सीनेट की बैठक होनी चाहिए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों के अनुसार सिंडिकेट की बैठक हर महीने होनी चाहिए. लेकिन रांची विश्वविद्यालय में पिछले आठ महीनों से एक भी सिंडिकेट बैठक आयोजित नहीं की गई है. यह स्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि विश्वविद्यालय के निर्णय प्रक्रिया को भी ठप कर रही है. विश्वविद्यालय में विभिन्न कमेटियां अलग-अलग विषयों पर निर्णय लेती हैं, लेकिन इन निर्णयों को अंतिम मंजूरी सिंडिकेट से ही मिलती है. ऐसे में सिंडिकेट की बैठक नहीं होने से कई अहम फैसले अटके हुए हैं.

पूर्व कुलपति ने खड़ा किया सवाल

इस पूरे मामले पर शिक्षाविद और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ एसएन मुंडा ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि सिंडिकेट की बैठक नहीं होना विश्वविद्यालय और छात्र हित दोनों के लिए नुकसानदायक है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों के निर्णयों को वैध बनाने के लिए सिंडिकेट की मंजूरी आवश्यक होती है और इसकी अनुपस्थिति में प्रशासनिक प्रक्रिया बाधित होती है.

नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ने भी उठाया सवाल

नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ फिरोज अहमद ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया. उनका कहना है कि इतने महत्वपूर्ण निकायों की बैठक नहीं होना, किसी भी विश्वविद्यालय के लिए गंभीर चिंता का विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए. गौरतलब है कि सिंडिकेट की बैठक बुलाने का अधिकार कुलपति के पास होता है. ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर किन कारणों से इन बैठकों का आयोजन नहीं हो पा रहा है. पिछले कई वर्षों से सीनेट की बैठक नहीं होना और अब सिंडिकेट की बैठकों का ठप पड़ जाना विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है.

लगातार टाले जा रहे हैं महत्वपूर्ण समिति की बैठक

रांची विश्वविद्यालय में आठ महीनों से सिंडिकेट की बैठक नहीं होना और सीनेट की बैठकों का लगातार टलना यह संकेत देता है कि प्रशासनिक स्तर पर गंभीर कमी है. यदि जल्द ही इस दिशा में पहल नहीं की गई, तो इसका सीधा असर छात्रों के भविष्य और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा.

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